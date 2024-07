Καθολικά και απερίφραστα καταδικάζουν την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ηγέτες χωρών και αξιωματούχοι της παγκόσμιας κοινότητας. Στέλνοντας τις ευχές τους στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που διεκδικεί εκ νέου να ηνία της Αμερικής, ζητούν να σταματήσει η πολιτική βία.

Μπάιντεν: «Δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στις εκλογές του Νοεμβρίου, του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο.

Σε έκτακτο διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν».

Ο κ. Τραμπ, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο.

Διαβεβαίωσε πως ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον αντίπαλό του.

Επανέλαβε πως κατά τις πληροφορίες που έχει, ο κ. Τραμπ είναι καλά.

Ανακουφισμένος ο Ομπάμα

Ανακουφισμένος δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από το ότι δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του πρώην αμερικανού προέδρου, κατά την επίθεση ενόπλου σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για πολιτικά υποκινούμενη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει καμιά απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Παρότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να είμαστε όλοι ανακουφισμένοι που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και να αδράξουμε την ευκαιρία για να δεσμευτούμε εκ νέου στην πολιτισμένη συμπεριφορά και στον σεβασμό της πολιτικής. Η Μισέλ και εγώ του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

Καταδίκασε την επίθεση ο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση κατά της ζωής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα αυτή την ενέργεια πολιτικής βίας. Στέλνει τις καλύτερες ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε.

UN Secretary-General António Guterres strongly condemns the attack on Donald Trump. 🗣️ He categorically denounces political violence and wishes Trump a speedy recovery. Let's unite against such acts! 💪 #Peace #Unity #NoToViolence #Trump #UN #AntónioGuterres 🌐 pic.twitter.com/qQ3FNYDAbd — XzERp (@XzERp11) July 14, 2024

Tον αποτροπιασμό του για τις «σοκαριστικές σκηνές στη συγκέντρωση του πρώην προέδρου Τραμπ», εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

«Η πολιτική βία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει καμιά θέση στις κοινωνίες μας (…) οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», τόνισε ο κ. Στάρμερ μέσω X.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι το Λονδίνο καταδικάζει όλες τις μορφές πολιτικής βίας με τον πλέον σθεναρό τρόπο, απευθύνοντας τις ευχές της βρετανικής κυβέρνησης για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ κι εκφράζοντας αλληλεγγύη στην οικογένειά του.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα «πολύ ανήσυχος» μετά την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει φίλο του.

«Καταδικάζω σθεναρά το συμβάν αυτό. Η βία δεν έχει καμιά θέση στην πολιτική και στις δημοκρατίες. Του ευχόμαστε άμεση ανάρρωση», σημείωσε ο κ. Μόντι μέσω X.

Deeply concerned by the attack on my friend, former President Donald Trump. Strongly condemn the incident. Violence has no place in politics and democracies. Wish him speedy recovery.



Our thoughts and prayers are with the family of the deceased, those injured and the American… — Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2024

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε τη «διεθνή αριστερά» και τη «φαύλη ιδεολογία της», που κατ’ αυτόν «αποσταθεροποιεί τις δημοκρατίες», για να «αγκιστρωθεί στην εξουσία», απευθύνοντας μήνυμα απόλυτης «υποστήριξης» και «αλληλεγγύης» στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Φοβούμενη πως θα χάσει τις εκλογές, καταφεύγει στην τρομοκρατία για να επιβάλει το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά της», πρόσθεσε ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι μέσω X.

Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un COBARDE intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas.



No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está… pic.twitter.com/iWN9Q7YFXX — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2024

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τόνισε μέσω X πως «σκέφτεται» τον Ντόναλντ Τραμπ και «προσεύχεται» για αυτόν «αυτές τις σκοτεινές ώρες», αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μόλις δυο ημέρες νωρίτερα, ο κ. Όρμπαν είχε συνάντηση με τον αμερικανό πρώην πρόεδρο στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, την οποία παρουσίασε ως μέρος της πρωτοβουλίας του για την προώθηση ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία — την οποία πάντως απορρίπτει το Κίεβο.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. 🙏 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

Νετανιάχου: «Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μέσω X πως ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα νιώθουν «σοκαρισμένοι» μετά την επίθεση εναντίον του «(σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ».

«Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία ανάρρωσή του», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, που διατηρεί εξαίρετη σχέση με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε την επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

«Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.



Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ,, σκοπεύει να μεταβεί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το οποίο ξεκινά αύριο Δευτέρα, ανακοίνωσε η προεκλογική του ομάδα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά» και «ανυπομονεί να σας συναντήσει όλους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όπου θα διεξαχθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου», επεσήμανε η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.