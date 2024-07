Ηταν ο Αβραάμ Λίνκολν ομοφυλόφιλος; Η ζωή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ αποτελεί το αντικείμενο του νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln, που σκηνοθετεί ο Σον Πίτερσον

Το ντοκιμαντέρ ασχολείται -μεταξύ άλλων- και με τη σεξουαλική ζωή του πρώτου ρεπουμπλικανού προέδρου, συμπεριλαμβανομένων των θεωριών ότι είχε ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Το πικάντικο υλικό επιχειρεί να ρίξει φως στην ιδιωτική ζωή και τις σχέσεις του Λίνκολν με τους άνδρες πριν εκλεγεί πρόεδρος το 1860.

Το ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πάνω από δώδεκα μελετητές, ιστορικούς και ειδικούς στη ζωή της σπουδαίας αυτής ιστορικής προσωπικότητας.

Η επιστημονική συζήτηση για τη σεξουαλικότητα του θρυλικού 16ου προέδρου υπάρχει εδώ και δεκαετίες, κυρίως με βάση τις επιστολές που έγραφε σε στενούς άνδρες φίλους του.

Οι απόψεις κυμαίνονται από το ότι ήταν κρυφός ομοφυλόφιλος μέχρι το ότι απλώς πειραματιζόταν με τη σεξουαλικότητά του, ενώ ήταν κατά κύριο λόγο στρέιτ. Ένα τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με περισσότερους από δώδεκα μελετητές και ιστορικούς του Λίνκολν που συζητούν τα στοιχεία.

Ηθοποιοί παρουσιάζονται επίσης να απεικονίζουν οικείες σκηνές μεταξύ του Λίνκολν και ανδρικών προσώπων της ζωής του, όπως το κράτημα του χεριού και το αγκάλιασμα στο κρεβάτι.

Στο επίκεντρο των αποδείξεων για την queer ταυτότητα του Λίνκολν βρίσκονται επιστολές που έγραψε σε υποτιθέμενους άνδρες εραστές, καθώς και άλλες από ανθρώπους που ασχολούνταν με την προσωπική του ζωή.

«Αγαπητέ Σπιντ, θα είμαι πολύ μόνος χωρίς εσένα, αγάπη μου Λίνκολν», καταλήγει ένα από αυτά που διαβάζονται στα τρέιλερ, αναφερόμενο στον Τζόσουα Φράι Σπιντ.

Ο Σπιντ ήταν ο πιο συχνά αναφερόμενος πιθανός ομοφυλόφιλος σύντροφος του Λίνκολν, καθώς οι δυο τους είχαν στενή φιλία που διήρκεσε από τα νεανικά τους χρόνια μέχρι τη δολοφονία του Λίνκολν.



Ένας άλλος άνδρας, που επίσης αναφέρεται στο τρέιλερ, ήταν ο λοχαγός του στρατού και σωματοφύλακας του Λίνκολν, Ντέιβιντ Ντέρικσον, ο οποίος ήταν αντικείμενο κουτσομπολιού.

Η Elizabeth Woodbury Fox, σύζυγος του ναυτικού βοηθού του Λίνκολν, έγραψε στο ημερολόγιό της στις 16 Νοεμβρίου 1862 για μια φήμη που άκουσε γι’ αυτούς. «Ώ, υπάρχει ένας στρατιώτης εδώ που είναι αφοσιωμένος στον πρόεδρο και όταν η κυρία Λ. δεν είναι στο σπίτι, κοιμάται μαζί του. Τι πράγματα είναι αυτά», έγραψε. Ωστόσο, οι περισσότεροι ιστορικοί πιστεύουν ότι αυτή η καταχώρηση παρερμηνεύτηκε, καθώς η φράση «τι πράγματα!» την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν για να σημαίνει ότι το κουτσομπολιό ήταν παράλογο (σύμφωνα με τη φράση «πράγματα και ανοησίες»), και όχι κάτι σκανδαλώδες.

Το τρέιλερ εξηγεί επίσης πώς η σεξουαλικότητα τον 19ο αιώνα ήταν πολύ πιο ρευστή από ό,τι είναι σήμερα. «Η ταινία συμπληρώνει ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής Ιστορίας που λείπει και προκαλεί το κοινό να σκεφτεί γιατί έχουμε μια τόσο περιορισμένη άποψη για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα».