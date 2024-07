🔔#Earthquake (#lindol) M7.1 occurred 111 km SW of #Kalamansig (#Philippines) 29 min ago (local time 10:13:17). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/lEPO3wLdHn

🖥https://t.co/eupwk0azZM pic.twitter.com/StOw1dZ1Zo