Ολοκληρώνεται μια ακόμα εβδομάδα με σημαντικά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα γύρω από τον κόσμο. Ευχάριστα ή δυσάρεστα, έτσι περνά η ζωή και οι στιγμές αποτυπώνονται σε μαγευτικές φωτογραφίες.

Με τη φύση να έχει τη δύναμη να αφανίσει τα πάντα σε μια στιγμή αλλά και με τους πιστούς να προστατεύουν τα πλάσματα που αγαπούν, οι παρακάτω φωτογραφίες αποτυπώνουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο αλλά και όσα έγιναν στον πλανήτη μας αυτή την εβδομάδα.

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τις παρακάτω φωτογραφίες. Σε αυτές συμπυκνώνονται όσα έγιναν στον κόσμο την εβδομάδα που πέρασε.

Ισπανία: Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Αντωνίου

Ένας ιερέας ευλογεί ένα σκυλάκι κατά τη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Αντωνίου, του προστάτη των ζώων της Ισπανίας, στην Παμπλόνα. Η γιορτή γιορτάζεται κάθε χρόνο σε πολλά μέρη της χώρας και οι άνθρωποι πηγαίνουν τα κατοικίδιά τους στις εκκλησίες για να ευλογηθούν.

Ισπανία: Η εξυγίανση μέσα από τη φωτιά

Η γιορτή του Αγίου Αντωνίου, του προστάτη των κατοικίδιων ζώων της Ισπανίας, γιορτάστηκε σε όλη τη χώρα. Ένας άνδρας στο San Bartolome de Pinares της Ισπανίας οδηγεί το άλογό του μέσα από μια φωτιά ως μέρος μιας τελετουργίας προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου. Στη συγκεκριμένη γιορτή, δεκάδες άνθρωποι ιππεύουν τα άλογά τους μέσα στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια του μικρού χωριού San Bartolome κατά τη διάρκεια των «Luminarias», μιας παράδοσης που χρονολογείται εδώ και 500 χρόνια και έχει ως στόχο να εξαγνίσει τα ζώα με τον καπνό των πυρκαγιών και να τα προστατεύσει για το επόμενο έτος.

Βρετανία: Στο σφυρί οι κιθάρες του Mark Knopfler για καλό σκοπό

Σε δημοπρασία βγαίνουν οι κιθάρες του τραγουδιστή, τραγουδοποιό και ήρωα της κιθάρας των Dire Straits, Mark Knopfler από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Λονδίνο. Περίπου 120 κιθάρες εκτίθενται εν όψει της δημοπρασίας, που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου. Ο Mark Knopfler σκοπεύει να δωρίσει πάνω από το 25% της συνολικής τιμής των εσόδων, μεταξύ των εταιρειών The British Red Cross Society, Brave Hearts of the North East και Tusk Trust Limited.

Ισλανδία: Μάχη με τις «τεράστιες δυνάμεις της φύσης»

Μετά από αρκετές ημέρες από την έκρηξή του, το ηφαίστειο της πόλης Grindavik της Ισλανδίας σταμάτησε να καίει. Ο πρόεδρος της Ισλανδίας δηλώνει ότι η χώρα έδωσε μάχη με τις «τεράστιες δυνάμεις της φύσης», αφού η λάβα από το ηφαίστειο κατέκαψε αρκετά σπίτια στην εκκενωμένη πόλη Grindavik. Μάλιστα, σε διάστημα δύο εβδομάδων έγιναν δύο εκκενώσεις, με 4.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Ισραήλ, Τελ Αβίβ: Μπαλόνια για τον Bibas

Διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ κρατούν πορτοκαλί μπαλόνια σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Kfir Bibas, ένα ισραηλινό αγόρι που την Πέμπτη (18/01) πέρασε τα πρώτα του γενέθλια, όντας αιχμάλωτος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το δράμα του Bibas, του νεότερου ομήρου που κρατείται από τη Χαμάς, έχει τραβήξει την προσοχή του έθνους, καθώς ακόμα η κυβέρνηση του Ισραήλ προσπαθεί να απελευθερώσει τους περισσότερους από 100 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς μετά από τρεις και πλέον μήνες πολέμου.

Βραζιλία, Ρίο ντε Τζανέιρο: Ετοιμασίες για το μεγάλο καρναβάλι

Πυρετώδεις είναι οι ετοιμασίες στη Βραζιλία για το φετινό μεγάλο καρναβάλι στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει τις 9 έως τις 17 Φεβρουαρίου. Στη φωτογραφία, φαίνονται οι λεπτομέρειες από κοστούμι προς τιμήν του Joao Candido, του ναύτη που ηγήθηκε μιας εξέγερσης ενάντια στην τιμωρία των στρατιωτών του βραζιλιάνικου ναυτικού στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ινδία:

Στη φωτογραφία, φαίνεται ο Jiersingh Nongrum, μέλος της φυλής που φροντίζει το ιερό δάσος Swer στην περιοχή East Khasi Hills της Meghalaya κοντά στο Cherrapunji, πόλη στην Ινδία. Πρόκειται για μια περιοχή περίπου 35 μίλια νοτιοδυτικά του Shillong, η οποία είναι από τις πιο υγρές στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε από τη συγκεκριμένη φυλή και να αγαπήσουμε και εμείς τόσο πολύ τα δάση μας.

Ινδία:

Η φύση ξέρει να περιπλέκει τα χρώματα και αυτό φαίνεται σε όλα τα ζώα της. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, το παπαγαλάκι στο Κασμίρ της Ινδίας απολαμβάνει το ηλιόλουστο πρωινό και το κρύο που επικρατεί εκεί.