Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού της δημοφιλής σειράς «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι. Η επίσημη αιτία θανάτου του πρωταγωνιστή παρέμεινε άγνωστη εν αναμονή της έρευνας από τον ιατροδικαστή, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.

Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια τραύματος, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες στον σταθμό KCAL News του CBS του Λος Άντζελες. Η αυτοψία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, σύμφωνα με το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος Άντζελες και εκκρεμούσαν τα τοξικολογικά αποτελέσματα. Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του το Σάββατο, είπε η αστυνομία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες διαπίστωσε τον θάνατό του στο σημείο. Ο ηθοποιός ήταν μόλις 54 ετών. «Λόγω της διασημότητας του Πέρι, ντετέκτιβ από το τμήμα ανθρωποκτονιών έφτασαν στην οικεία του, όπου πέθανε και διεξήγαγαν προκαταρκτική έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δήλωση, μεταδίδει το CBSnews.

Ο Πέρι έγινε γνωστός με τον εμβληματικό ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στο «Friends», που προβλήθηκε για 10 σεζόν. Ο ρόλος του χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy το 2002 για εξαιρετικό πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσημη κωμική σειρά.

Τι έκανε ο Μάθιου Πέρι πριν πεθάνει;

Σύμφωνα με το TMZ, ο Μάθιου Πέρι πέθανε στο σπίτι του αφού έκανε κάποια σωματική δραστηριότητα εκείνο το πρωί. Ο Μάθιου γύρισε στο σπίτι κάποια στιγμή το πρωί μετά από ένα δίωρο παιχνίδι pickleball. Έστειλε τον βοηθό του να κάνει κάποια δουλειά λίγο αργότερα και όταν ο βοηθός επέστρεψε περίπου δύο ώρες αργότερα, ανακάλυψε ότι ο Μάθιου δεν ανταποκρινόταν. Είναι άγνωστο εάν κάποια άλλη μορφή σωματικής δραστηριότητας συνέβαλε στον θάνατό του.

Την Κυριακή, η ιατροδικαστική υπηρεσία ενημέρωσε ότι η αιτία θανάτου είχε «αναβληθεί». Αυτό σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία, αλλά ο εξεταστής χρειάζεται περισσότερο χρόνο και πρόσθετη έρευνα για τον θάνατο, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε επίσης ως αιτία θανάτου «άλλες σημαντικές καταστάσεις». Ο τόπος θανάτου του Πέρι αναφέρθηκε ως η κατοικία του. Η υπόθεσή του παραμένει ανοιχτή, μεταδίδει η Page Six.

Σύμφωνα με το People στα αποτελέσματα της αυτοψίας του Πέρι εκκρεμεί η τοξικολογική έκθεση, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Στο σπίτι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, αλλά πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα

Συνταγογραφούμενα φάρμακα βρέθηκαν στο σπίτι του Μάθιου Πέρι, δήλωσαν πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου στο TMZ Sunday. «Δεν υπήρχαν ναρκωτικά η παράνομα φάρμακα στις εγκαταστάσεις, αλλά πολλά φάρμακα με ιατρική συνταγή. Οι αρχές βρήκαν αντικαταθλιπτικά, φάρμακα κατά του άγχους και ένα φάρμακο για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στο σπίτι», ανέφερε το αμερικανικό μέσο.

Ο Πέρι – ο οποίος υπολόγισε ότι ξόδεψε 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να απεξαρτηθεί όλα αυτά τα χρόνια – είχε προηγουμένως περιγράψει τον εθισμό του στα απομνημονεύματά του το 2022, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”. «Όχι μόνο έχω την ασθένεια, αλλά την έχω και άσχημη», έγραψε στο βιβλίο. «Το έχω τόσο άσχημο όσο μπορείς να το έχεις, στην πραγματικότητα. Είναι πάντα πίσω στον τοίχο. Θα με σκοτώσει…», μεταδίδει η New York Post.

Το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι ο ηθοποιός να υπέστη καρδιακή προσβολή και να πνίγηκε μέσα στο τζακούζι του. Η αστυνομία θα συνεχίσει να ερευνά τον θάνατο του ηθοποιού.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του αγαπητού μας φίλου Μάθιου Πέρι», ανέφερε σε δήλωσή του στο CBS News η Warner Bros. Television Group, η οποία παρήγαγε το «Friends». «Ο Μάθιου ήταν ένας απίστευτα προικισμένος ηθοποιός και ανεξίτηλο μέλος της Warner Bros. Ομαδική οικογένεια. Η επίδραση της κωμικής ιδιοφυΐας του έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο και η κληρονομιά του θα παραμείνει στις καρδιές τόσων πολλών. Αυτή είναι μια σπαρακτική μέρα και στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους τους αφοσιωμένους θαυμαστές του».