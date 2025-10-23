Η ALDO ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα και παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια “Try Every Thing”

Η ALDO, ο παγκόσμιος ηγέτης στη μόδα των υποδημάτων, τσαντών και αξεσουάρ, κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα και εγκαινιάζει το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα, στον 1ο όροφο του The Mall Athens. Με αφορμή το σημαντικό αυτό άνοιγμα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, από τη 1 μ.μ. έως τις 6 μ.μ., η ALDO προσκαλεί όλους να γιορτάσουν μαζί της, να γνωρίσουν τη νέα συλλογή και να ζήσουν από κοντά τη νέα της παγκόσμια καμπάνια “Try Every Thing”. Μουσική, εκπλήξεις, δώρα και μοναδικές εμπειρίες περιμένουν το κοινό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη στυλ, θετική ενέργεια και έμπνευση.

Η νέα εποχή της ALDO αντικατοπτρίζει μια φρέσκια στάση ζωής που ενθαρρύνει τον πειραματισμό, τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση, προσκαλώντας όλους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους μέσα από το προσωπικό τους στυλ. Εμπνευσμένη από τις στιγμές που καθορίζουν τη ζωή μας – τις πρώτες δουλειές, τα νέα ξεκινήματα, τις μετακομίσεις, τις προσωπικές ανακαλύψεις – η ALDO μας ενθαρρύνει να δείξουμε θάρρος και αυτοπεποίθηση, να δοκιμάσουμε νέα πράγματα και να εκφραστούμε χωρίς φόβο. Γιατί, όπως υπενθυμίζει και το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας, “You never know until you try”.

Μέσα από συνεργασίες με δημιουργούς, δυναμική παρουσία στα social media και μια νέα αισθητική που συνδυάζει άνεση και στυλ, η ALDO επανασυστήνεται στο κοινό με μια φωνή πιο επίκαιρη και τολμηρή από ποτέ. Στόχος της είναι να εμπνέει κάθε άνθρωπο να ζει με περιέργεια, να εκφράζεται ελεύθερα και να βρίσκει χαρά στη διαδικασία της ανακάλυψης – είτε αυτή αφορά τη μόδα, είτε την ίδια τη ζωή.

Με το άνοιγμα του πρώτου της καταστήματος στο The Mall Athens, η ALDO συστήνεται πλέον και στο ελληνικό κοινό, φέρνοντας μαζί της το απαράμιλλο ύφος, την άνεση και την κομψότητα που χαρακτηρίζουν τις συλλογές της. Το νέο κατάστημα αποτελεί έναν προορισμό μόδας, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει τη χαρά του στυλ και να νιώσει την έμπνευση που κρύβεται πίσω από το “Try Every Thing”. Στο ίδιο πνεύμα δημιουργικότητας και τόλμης, η ALDO παρουσιάζει στις 31 Οκτωβρίου τη νέα συλλογή Stranger Things x ALDO, μια capsule συνεργασία που φέρνει τη νοσταλγία των ’80s στο σήμερα, μέσα από τολμηρό design και απαράμιλλη άνεση. Μια συλλογή που ενώνει τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της ALDO με την εμβληματική αισθητική της σειράς του Netflix, προσκαλώντας κάθε λάτρη του στυλ να ζήσει μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα.