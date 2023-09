Ο γνωστός Έλληνας heavy metal κιθαρίστας Bob Katsionis, αποφάσισε να πει την δημόσια την γνώμη του για τις νέες ταυτότητες και το «666».

Στο χιουμοριστικό του video, αναφέρει:

«Να μην πάτε να βγάλετε τις νέες ταυτότητες γιατί πολύ απλά περιέχουν μέσα το χάραγμα του θηρίου. Το 666. Και το 666 επιτρέπω και επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν μόνο οι Iron Maiden και οι Aphrodite’s Child. Φινίτο. Πάπαλα. Αυτή είναι η υπόθεση. Δεν μπορεί τώρα εμείς να ακούμε 35 χρόνια heavy metal και 666 the number of the beast και να έρχεται ξαφνικά η κ. Σούλα και να σου λέει κοίτα έχω ταυτότητα με το 666. Όχι! Να μην τη βγάλεις! Εγώ τόσα χρόνια τι κάνω;»