Ταξιδιωτική εταιρεία διαφημίζει το «Ναυάγιο» της Ζακύνθου... στην Τουρκία

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση γνωστής γερμανικής εταιρείας να διαφημίσει εκδρομή στην Τουρκία, με φωτογραφία από τη διάσημη παραλία «Ναυάγιο» της Ζακύνθου.

Την υπόθεση έκανε γνωστή η αγγλόφωνη ιστοσελίδα zakynthosinformer.com με σχετικό της άρθρο, που αναφέρει: «Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις το νησί μας να διαφημίζεται, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουμε σε μια ακόμη συναρπαστική θερινή περίοδο. Φανταστείτε όμως την έκπληξή μας, όταν αντιληφθήκαμε πως μία φωτογραφία που μοιάζει να είναι από το γερμανικό ταξιδιωτικό περιοδικό της Aldi, διαφημίζει μια εκδρομή με τίτλο «Turkei Brau Reise» («Γαλάζιο ταξίδι στην Τουρκία») με φωτογραφία από την παραλία "Ναυάγιο" της Ζακύνθου!».

Interesting. The last time we looked Navagio Beach was actually on our lovely island of Zakynthos in Greece, not in Turkey! I think #aldireisen have made a bit of an embarrassing error in their holiday magazine!@AldiUK @AldiUSA @Aldi_Ireland #zante #zakynthos #greece pic.twitter.com/7VnYYvwEoa

— Zakynthos Informer (@ZanteInformer) February 12, 2020