Πτήση της British Airways έκανε σε χρόνο ρεκόρ το Νέα Υόρκη – Λονδίνο λόγω της καταιγίδας Κιάρα

Ένα αεροπλάνο της British Airways έκανε το Νέα Υόρκη - Λονδίνο σε χρόνο ρεκόρ, με τη βοήθεια της καταιγίδας Κιάρα.

Η Κιάρα έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στη βορειοδυτική Ευρώπη, αλλά όπως αναφέρει το ΒΒC το καιρικό φαινόμενο κατάφερε να κάνει το αεροσκάφος να πιάσει ταχύτητα 1.327 χιλιομέτρων την ώρα και να φτάσει στον προορισμό του περίπου 80 λεπτά νωρίτερα.

Η πτήση της British έκανε το Νέα Υόρκη - Λονδίνο σε 4 ώρες και 56 λεπτά, με το προηγούμενο ρεκόρ να το κατέχει η Norwwgian με 5 ώρες και 13 λεπτά σύμφωνα με την ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Πώς βοήθησε η καταιγίδα σε αυτό το ρεκόρ; Το αεροπλάνο βρέθηκε στην πορεία ενός αεροχειμάρρου, ο οποίος επιταχύνθηκε λόγω της Κιάρα.

Μάλιστα ένας πρώην πιλότος της British ανέφερε ότι το αεροπλάνο έπιασε μία «πρωτοφανή ταχύτητα».

