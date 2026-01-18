Χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 950 μέτρων στις πλαγιές του Κόζιακα, η Ελάτη αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και γοητευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδα, ειδικά τον χειμώνα.

Ένα γραφικό και ήσυχο χωριό, κρυμμένο στο πράσινο των ελάτων, που δικαιολογεί απόλυτα το όνομά της. Αν και οι ντόπιοι συνηθίζουν να τη λένε και… Τύρνα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χωριό του ορεινού όγκου των Τρικάλων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα και περίπου 8 από το χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου.

Η Ελάτη ξεχωρίζει και για την γραφικότητά της, με τα παλιά αρχοντικά, πολλά εκ των οποίων φτιαγμένα από τα χέρια ηπειρωτών μαστόρων. Έχει, όμως και αρκετά πράγματα να δείτε και να θαυμάσετε από κοντά, όπως ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, που χρονολογείται από το 1822, με το εντυπωσιακό τέμπλο του, έργο κι αυτό ηπειρωτών τεχνιτών. Φτάνοντας στην Ελάτη, μην παραλείψετε μια στάση στην Πύλη με το εντυπωσιακό μονότοξο πέτρινο γεφύρι να στέκει αγέρωχο από το 1514.

Εξαιρετικό σημείο για να απολαύσετε τη θέα είναι ο λεγόμενος Κόκκινος βράχος, πάνω από την Ελάτη, ενώ γενικά η περιοχή ενδείκνυται για πλήθος δραστηριοτήτων, όπως ποδηλασία βουνού, αναρρίχηση, βόλτες με άλογα. Και, φυσικά, υπάρχει και το κοντινό χιονοδρομικό κέντρο στο Περτούλι για σκι και όχι μόνο.

