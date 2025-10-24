Πρόκειται για μία από τις πιο αρχοντικές πόλεις της Πελοποννήσου, με μία μακραίωνη ιστορία, που χάνεται στα βάθη των αιώνων, φτάνοντας μέχρι τα ομηρικά έπη, όπου συναντάμε για πρώτη φορά την Πύλο.

Η «αρχόντισσα της Μεσσηνίας», όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν, απέχει 50 χλμ. από την Καλαμάτα και βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο που είναι ιδιαιτέρως γνωστός και ως κόλπος του Ναβαρίνο. Αμφιθεατρικά χτισμένη, η Πύλος με τα λευκά κτίρια και τις κόκκινες κεραμοσκεπές δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι κάποιο νησί.

Σημείο αναφοράς της πόλης αποτελεί η κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων με τους εντυπωσιακούς φοίνικες, ενώ στα όσα σίγουρα κανείς αξίζει να δει από κοντά το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου, το σπίτι του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα ο οποίος καταγόταν από την Πύλο, καθώς και τις Καμάρες, μέρος του παλιού υδραγωγείου, λίγο έξω από τον οικισμό. Ωστόσο, το πιο σημαντικό αξιοθέατό της είναι το κάστρο της, γνωστό και ως Νιόκαστρο ή Κάστρο Ναβαρίνου, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της.

Το όνομά του Νιόκαστρο, του δόθηκε προκειμένου να ξεχωρίζει από το ήδη υπάρχον κάστρο Κυρυφασίου, γνωστό και ως Παλαιόκαστρο, στη βόρεια είσοδο του λιμανιού. Πρόκειται για ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στην Ελλάδα, το οποίο δημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς το 1573, λίγο μετά την ήττα τους στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. Στα όσα κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στον περίβολο του κάστρου, που επί χρόνια λειτουργούσε ως τζαμί.

