Η Ευρυτανία είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς και το φθινόπωρο με γραφικά και όμορφα χωριά. Κι ένα από αυτά είναι αναμφίβολα το Μεγάλο Χωριό, που κάθε λάτρης του ταξιδιού και των εξερευνήσεων πρέπει να επισκεφθεί, ειδικά αυτή την εποχή. Σε κοντινή απόσταση, μάλιστα, από το Καρπενήσι αναδεικνύεται σε κορυφαία επιλογή για μια αναζωογονητική απόδραση από το κλεινόν άστυ.

Χτισμένο μέσα σε ένα πυκνό δάσος από έλατα, στις πλαγιές του όρους Καλιακούδα, το Μεγάλο Χωριό συναντάται σε υψόμετρο 720 μέτρων και προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στους επισκέπτες του. Σε ένα σκηνικό που βγάζει αμέσως θαλπωρή, με τα χαρακτηριστικά κτίσματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από πέτρα, με λίθινα δαιδαλώδη σοκάκια, ο επισκέπτης του χωριού παραδίνεται αμέσως στην απαράμιλλη γοητεία του.

Από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του χωριού είναι η κεντρική πλατεία με τον πλάτανο και τη θέα που κόβει την ανάσα προς την κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη αλλά και τις κορυφές του όρους Χελιδώνα. Επίσης, δημοφιλές σημείο αποτελεί και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Μεγάλου Χωριού, πόλος έλξης για τους επισκέπτες, με πληθώρα εκθεμάτων εκκλησιαστικών κειμηλίων, λαϊκής τέχνης, τοπικών παραδοσιακών ενδυμασιών και χειροποίητων κεντημάτων, εργαλείων παραδοσιακών επαγγελμάτων κ.α.

Επίσης, σε κοντινή απόσταση από το χωριό βρίσκονται κάποια από τα πιο διάσημα και εντυπωσιακά ξωκλήσια της περιοχής, όπως η ιστορική Ιερά Μονή Προυσού με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας, που μοιάζει σαν αετοφωλιά σφηνωμένη σε έναν κατακόρυφο και κάθετο βράχο που κόβει την ανάσα. Τέλος, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων συναντάται και το Μικρό Χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 900 μέτρων.

