Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα χωριά της ορεινής Ηλείας χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του Λυκαίου Όρους, σε υψόμετρο 700 μέτρων. Ο λόγος για την Ανδρίτσαινα, η οποία εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τη γραφικότητά της, αλλά και την αρχιτεκτονική του.

Το σπιτάκια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές είναι το χαρακτηριστικό που κάνει το χωριό να ξεχωρίζει. Λιθόστρωτα, δαιδαλώδη σοκάκια, μεγαλοπρεπή αρχοντικά και πέτρινες βρύσες συνθέτουν γραφικές εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Τα τραπεζάκια κάτω από τον γεροπλάτανο στην κεντρική πλατεία του χωριού ενδείκνυνται για παραδοσιακό καφέ, ενώ μια επίσκεψη στην ιστορική βιβλιοθήκη –εδώ φιλοξενούνται έγγραφα ιστορικής αξίας που αφορούν στη Γαλλική και την Ελληνική Επανάσταση, σπάνιες εκδόσεις και χειρόγραφα που χρονολογούνται από τον 15ο αι.– και μια στάση στο Λαογραφικό Μουσείο επιβάλλονται.

Στα όσα αξίζει κανείς, επίσης, να δει στην περιοχή γύρω από το χωριό, ο αρχαίος ναός του Επικούρειου Απόλλωνα (έργο του Ικτίνου, από τα πρώτα μνημεία στην Ελλάδα που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO το 1986) στην περιοχή Βάσσες (14 χλμ.), καθώς και το φαράγγι της Νέδας.

