Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Time Out, η πιο ευτυχισμένη πόλη του κόσμου για το 2025 δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική, αλλά στη Μέση Ανατολή. Το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ξεχώρισε χάρη στους κατοίκους του, που σε ποσοστό 99% δήλωσαν ότι η πόλη τους τούς κάνει ευτυχισμένους.

Από την ποιότητα ζωής και την καθαριότητα, μέχρι τις παραλίες και τη γαστρονομική σκηνή, το Άμπου Ντάμπι φαίνεται να έχει βρει το «κλειδί» της καθημερινής ευτυχίας.

Όταν κάποιος ταξιδεύει σε έναν νέο προορισμό, το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει είναι να ζητήσει συστάσεις από ανθρώπους που τον γνωρίζουν καλά. Οι ντόπιοι γνωρίζουν πάντα καλύτερα. Με αυτήν τη λογική, όταν ήρθε η ώρα να καθοριστούν οι πιο ευτυχισμένες πόλεις του κόσμου, το Time Out στράφηκε απευθείας στην πηγή: περισσότερα από 18.000 άτομα κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις πόλεις τους και να μοιραστούν πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονται ζώντας σε αυτές.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις πόλεις τους βάσει πολλών βασικών κριτηρίων, όπως η νυχτερινή ζωή, η γαστρονομία, η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια και η συνολική ποιότητα ζωής. Αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στην ανάδειξη των καλύτερων πόλεων παγκοσμίως για τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας τους με ορισμένες δηλώσεις σχετικές με την ευτυχία.

Το 93% των κατοίκων του Αμπού Ντάμπι δήλωσε ότι νιώθει πιο ευτυχισμένο στο σπίτι του απ’ οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, ενώ το 96% συμφώνησε ότι και οι γείτονές τους εκπέμπουν αισιοδοξία. Δεν προκαλεί εντύπωση αυτή η θετική στάση, καθώς η πόλη κατατάσσεται στις κορυφαίες παγκοσμίως για την ευκολία μετακίνησης με τα πόδια, την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και τον πλούσιο πολιτισμό της.

Η Mariana Cerqueira, συντάκτρια του Time Out Abu Dhabi, τόνισε, επίσης, τη γαστρονομική σκηνή της πόλης και τις υπέροχες παραλίες της, λέγοντας: «Το Άμπου Ντάμπι μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχο από το Ντουμπάι, αλλά πιστέψτε μας -δεν έχει τίποτα το βαρετό». Προτείνει το νησί Saadiyat για διακοπές στη θάλασσα, το Guggenheim Abu Dhabi για τους λάτρεις της τέχνης και χαλαρωτικές βραδιές παρακολουθώντας «επικά ηλιοβασιλέματα στον Αραβικό Κόλπο».

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, το Μεντεγίν, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη λίστα, με το 97% των κατοίκων να δηλώνουν ότι αντλούν «χαρά από τις καθημερινές τους εμπειρίες», ενώ η κορυφαία πόλη του Time Out για το 2025, το Κέιπ Τάουν, βρέθηκε στην τρίτη θέση.