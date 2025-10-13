Το όνομά του, Ανήλιο, είναι αλήθεια πως σε παραπέμπει σε ένα μέρος που δεν το βλέπει ο ήλιος, αλλά στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το χωριό στη μόνη «σκιά» που στέκεται, είναι αυτή του δημοφιλούς Μετσόβου. Γιατί κατά τα άλλα, βρίσκεται σε μια ηλιόλουστη πλαγιά στην Πίνδο με υπέροχη θέα που «κόβει» την ανάσα.

Το Ανήλιο, όπως και τα υπόλοιπα χωριά της Ηπείρου, έχει τη δική του μαγεία και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με τους περίφημους μάστορες της Ηπείρου να έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό στολίδι.

Το χωριό συναντάται σε υψόμετρο 1.050 μέτρων και είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στις πλαγιές της βόρειας Πίνδου, ακριβώς απέναντι από το Μέτσοβο. Πρόκειται για ένα από τα βλαχόφωνα ορεινά χωριά του νομού Ιωαννίνων, σε απόσταση 20 λεπτών από την πόλη των Ιωαννίνων μέσω της Εγνατίας οδού.

Η ονομασία του, όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, προέρχεται από τη λέξη ανήλιαγος, κι αυτό γιατί το χωριό έχει νοτιοδυτικό προσανατολισμό -βλέπει στο Μέτσοβο και την οροσειρά του Λάκμου ή Περιστέρι όπου εντοπίζεται και το χωριό Συρράκο. Όσον αφορά στη βλάχικη ονομασία του, κι αυτή σημαίνει ανήλιαγο μέρος, και είναι η «Κιάρε». Όπως και τα υπόλοιπα χωριά της Ηπείρου, το Ανήλιο είναι ένα πραγματικό κόσμημα για τις πλαγιές της Πίνδου. Η τέχνη των μαστόρων της πέτρας και εδώ έχει κάνει το θαύμα της, εμφανής σε κάθε σημείο του χωριού.

Όμορφα πετρόχτιστα, καλοδιατηρημένα κτίρια, λιθόστρωτα καλντερίμια και μια πέτρινη πλατεία κούκλα συνθέτουν το φωτογραφικό κολάζ του χωριού. Αναπόσπαστο κομμάτι του χωριού ο ναός της Αγίας Παρασκευής, η οποία ανέκαθεν θεωρείτο προστάτιδα των Βλάχων, ενώ η Μονή του Αγίου Νικολάου, νοτιοδυτικά του Μετσόβου, είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της περιοχής που χρονολογείται από τη βυζαντινή εποχή.

Φυσικά, οι λάτρεις της φύσης δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το ομώνυμο με το χωριό χιονοδρομικό κέντρο, σε απόσταση 7 χλμ. από το Ανήλιο. Πρόκειται για το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο όλης της χώρας, καθώς λειτουργεί μόλις από το 2012. Σε υψόμετρο 1.790 μέτρων, συναντάται στη θέση «Γκιουζέλ Τεπέ», που στα ελληνικά σημαίνει «Όμορφη Ράχη».