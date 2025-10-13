Ατενίζοντας τον Παγασητικό Κόλπο και την πόλη του Βόλου, η Μακρινίτσα δεν ονομάστηκε άδικα το «μπαλκόνι του Πηλίου», αφού η μαγευτική θέα είναι το μεγάλο ατού της. Αν και στα ατού περιλαμβάνεται και η ξεχωριστή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική της, αλλά και η εγγύτητά της με τον Βόλο που απέχει περίπου 11 χλμ.

Χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου, η Μακρινίτσα ξεχωρίζει για τα καλοδιατηρημένα, επιβλητικά αρχοντικά της και την πανέμορφη φύση που την «αγκαλιάζει» με τα πλατάνια, τις καστανιές, τις καρυδιές και τις οξιές που δημιουργούν ένα υπέροχο σκηνικό. Η κεντρική πλακόστρωτη πλατεία, με την κρήνη που τρέχει γάργαρο νερό και το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, αποτελεί σημείο αναφοράς του χωριού.

Κάτω από το αιωνόβιο πλατάνι λειτουργεί παραδοσιακό καφενείο, ενώ το χωριό διαθέτει και γραφικές ταβέρνες. Στα όσα αξίζει να δει κανείς στο χωριό είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας που στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη του 1844, το οποίο χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1985.

Η ιστορία της Μακρινίτσας είναι μακρά και πλούσια και η συμβολή της στην πρόοδο, ευημερία και ελευθερία της περιοχής μεγάλη. Παρά το γεγονός ότι ολόκληρο το χωριό πυρπολήθηκε, τα επιβλητικά αρχοντικά της στέκονται ακόμα και σήμερα περήφανα για το ένδοξο παρελθόν τους.

