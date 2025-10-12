Το αποκαλούν και «Βενετία του Βορρά» και, ρίχνοντας μια ματιά στις απίθανες εικόνες που έρχονται από το παραμυθένιο αυτό μέρος, καταλαβαίνουμε γιατί του έχουν αποδώσει αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Ο λόγος για το πανέμορφο χωριό Giethoorn της Ολλανδίας, ένα μέρος που μαγεύει τον επισκέπτη και, αν ταξιδέψετε στο Άμστερνταμ, αξίζει να το επισκεφτείτε από κοντά, αν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας. Εξάλλου, το Giethoorn απέχει δύο ώρες με το τρένο από την ολλανδική πρωτεύουσα. Ανήκει στην επαρχία Overijssel και είναι ένα καταπράσινο χωριουδάκι που διασχίζεται από μικρά ποτάμια, ενώ οι βάρκες είναι το μοναδικό μεταφορικό μέσο με το οποίο μπορείς να κινηθείς στο χωριό, αν εξαιρέσεις τις ξύλινες γεφυρούλες.

Αντί για δρόμους, το Giethoorn έχει κανάλια, τα οποία αγγίζουν έως και τα 8 χιλιόμετρα σε μήκος. Οι μετακινήσεις των κατοίκων γίνονται αποκλειστικά με βάρκες και το κάθε σπίτι διαθέτει τη δική του. Και για το τέλος, σας έχουμε και το καλύτερο: τα σπίτια είναι μικρά, παραδοσιακά, με κεραμοσκεπές και το καθένα διαθέτει τον δικό του κήπο. Ένα σκηνικό που πραγματικά μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες ενός παραμυθιού.

