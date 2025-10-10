Μια μεγάλη λιμνοθάλασσα παγετώνων στη νοτιοανατολική Ισλανδία «κόβει» την ανάσα στη θέα της και μόνο. Ο λόγος για την Jokulsarlon, η οποία αποτελεί ένα απίστευτο θέαμα στο Vatnajökull National Park, το οποίο θεωρείται ένα από τα φυσικά θαύματα της χώρας.

Η λιμνοθάλασσα καλύπτει μια έκταση περίπου 18 τετρ. χλμ. και είναι η βαθύτερη στην Ισλανδία με βάθος πάνω από 248 μέτρα. Αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας και βασικό χαρακτηριστικό της είναι οι παγετώνες που καλύπτουν σχεδόν την επιφάνειά της, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα χρώματα και τα σχήματα στη Jokulsarlon είναι μοναδικά. Ορισμένα παγόβουνα εμφανίζονται ως φυσικά γλυπτά με γαλάζιο χρώμα στις ρωγμές του πάγου, ενισχύοντας την ομορφιά του τοπίου. Η λιμνοθάλασσα δημιουργήθηκε το 1934 από το λιώσιμο του παγετώνα Breiðamerkurjökull, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

