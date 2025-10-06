Βαρεθήκατε το κρύο και σκέφτεστε μια απόδραση σε πιο ζεστές και εξωτικές γωνιές του κόσμου, χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία;

Το Post Office δημοσίευσε τη λίστα με τους κορυφαίους μακρινούς προορισμούς που προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για χειμερινά ταξίδια.

Από τις παραλίες με τους πιγκουίνους στο Κέιπ Τάουν μέχρι τους τροπικούς παραδείσους του Μπαλί και τις γεύσεις του Χόι Αν στο Βιετνάμ, αυτοί οι 10 προορισμοί συνδυάζουν μοναδικές εμπειρίες με χαμηλό κόστος.

Σύμφωνα με το Time Out, το Post Office ανέλυσε τα δεδομένα και ανέδειξε τους 10 καλύτερους προορισμούς για χειμερινές διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη το καθημερινό κόστος για βασικά έξοδα, όπως ένα μπουκάλι νερό, αντηλιακό και κοκτέιλ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Χόι Αν στο Βιετνάμ -ο προορισμός που κατέκτησε την πρώτη θέση και το 2023. Ένα δείπνο τριών πιάτων για δύο άτομα, μαζί με ένα μπουκάλι κρασί του καταστήματος, κοστίζει λιγότερο από 47€, ενώ μια τοπική μπύρα θα σας στοιχίσει περίπου 1,45 €.

Πέρα από τις εξαιρετικές τιμές, το Χόι Αν θεωρείται μία από τις πιο φωτογενείς πόλεις του Βιετνάμ -με πλακόστρωτα σοκάκια γύρω από έναν ποταμό φωτισμένο με φανάρια, φημισμένο street food, ειδυλλιακές παραλίες και μια ζωντανή νυχτερινή αγορά που σφύζει από χρώμα και ζωή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, όπου ένα ποτήρι κρασί κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 3,10 €. Η πόλη αυτή προσφέρει τα πάντα: το επιβλητικό Table Mountain -γνωστό και ως ο «πίσω κήπος» του Κέιπ Τάουν- τους πολύχρωμους δρόμους του Bo-Kaap, καθώς και τους χαριτωμένους πιγκουίνους που κάνουν τη βόλτα τους στην παραλία Boulders Beach.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Μπαλί στην Ινδονησία, όπου ένα κοκτέιλ κοστίζει κατά μέσο όρο μόλις 5,70 € -είτε το απολαμβάνετε σε μια χαλαρή παραλιακή καλύβα είτε σε ένα λαμπερό rooftop bar με θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Κι αν και το Μπαλί έχει τη φήμη του πολυσύχναστου προορισμού, υπάρχουν ακόμα κρυφές γωνιές που παραμένουν ήρεμες και αυθεντικές -ειδικά κατά μήκος της νότιας ακτής, όπου οι σέρφερ και οι λάτρεις της φύσης ανακαλύπτουν ήσυχες παραλίες και απομονωμένα σημεία μακριά από τα πλήθη.

Οι εξωτικοί προορισμοί με την καλύτερη σχέση ποιότητας- τιμής για χειμερινά ταξίδια, σύμφωνα με το Post Office: