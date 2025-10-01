Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τη Μπριζ με τα Χριστούγεννα, καθώς είναι από τους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει πως δεν αξίζει να επισκεφτεί κανείς τη μικρή και ρομαντική πόλη του Βελγίου μια άλλη εποχή.

Για παράδειγμα, το φθινόπωρο είναι ιδανικό για μια επίσκεψη στη Μπριζ, καθώς ο ρομαντισμός αυτή την εποχή είναι στο αποκορύφωμά του. Διασχισμένη με κανάλια, υπήρξε ένα από τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα. Οι υπέροχα λεπτομερείς πίνακες των καλλιτεχνών της, όπως ο Jan van Eyck και ο Hans Memling, καταγράφουν τον πλούτο της σε ρούχα, κοσμήματα και διακοσμητικά. Στη συνέχεια έπεσε γρήγορα σε παρακμή και «κοιμήθηκε» μέχρι να ανακαλυφθεί ξανά και να αποκαταστήσει τη δόξα της τον 19ο αιώνα.

Σήμερα, ο νέος «πλούτος» της βρίσκεται στον τουρισμό, τον οποίο διαχειρίζεται προσεκτικά και ανανεώνει διαρκώς με πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο, ώστε να διατηρεί τον δυναμισμό μιας ζωντανής πόλης. Με γραφικά κανάλια, παραμυθένιες λίμνες, ιστορικά πλακόστρωτα και τεράστια ποικιλία από μπύρες και σοκολάτες, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες.

Όπως και η νότια ομόλογός της, η «Βενετία του Βορρά» εξερευνάται καλύτερα με απλή περιπλάνηση – μια βόλτα με άμαξα ή με βάρκα πάντα είναι διασκεδαστική, αλλά θα γνωρίσετε αυτή τη συμπαγή πόλη καλύτερα με τα πόδια. Τα ψηλά, κομψά αρχοντικά της συνοικίας Χάνσα, που στέγαζε τους ξένους εμπόρους της πόλης, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη Μπριζ, ενώ τα ήσυχα καταστήματα και τα διακριτικά μπιστρό της γειτονιάς της Αγίας Άννας δίνουν μια πραγματική γεύση του πώς μπορεί να είναι η ζωή σε αυτό το «ζωντανό μουσείο».

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την ατμοσφαιρική παλιά πόλη και την κεντρική της πλατεία που αποτελεί την καρδιά της πόλης. Το Belfort είναι ένα πανύψηλο καμπαναριό με 47 καμπάνες που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και αποτελεί το σύμβολο της πόλης.

Πριν φτάσει κανείς στην πανέμορφη λίμνη του Minnewater, θα ανακαλύψει τον πύργο του Ναού της Παναγίας, τη Βασιλική του Ιερού Αίματος, το Markt, την αγορά δηλαδή της πόλης και τα μουσεία Gruuthuse και Sint-Janshospitaal.

Φτάνοντας στη λίμνη, τα πουλιά και οι πάπιες που φωλιάζουν στις όχθες, τα δέντρα με τις χρυσοκόκκινες αποχρώσεις και οι κατάλευκοι κύκνοι συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο, βγαλμένο σαν από καρτ-ποστάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αρκετούς καλλιτέχνες και ιδανική στάση αποτελεί το μουσείο Groeningemuseum, με βελγικούς και φλαμανδικούς πίνακες των τελευταίων 6 αιώνων.