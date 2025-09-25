Η Celestyal συμμετείχε στο 8ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε στις 22–24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με τον Ανώτατο Διευθυντή Επιχειρήσεων, καπ. Γιώργο Κουμπενά, να τοποθετείται για τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ανάγκες του κλάδου της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, ως ομιλητής στο πάνελ «Ακτοπλοΐα – Ναυτιλία – Λιμένες: Η ανανέωση του στόλου και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών», μαζί με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και οργανισμών όπως η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ο ΣΕΕΝ, οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και η Octane Management Consultants.»

Ο κ. Κουμπενάς τόνισε ότι η κρουαζιέρα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού παγκοσμίως, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και στη χώρα μας. Το 2024 η Ελλάδα υποδέχθηκε 8 εκατομμύρια κινήσεις επιβατών από κρουαζιέρες, ενώ για το 2025 αναμένεται αύξηση της τάξης του 10%. Αντίστοιχη άνοδο, κατά 10%, καταγράφει και η Celestyal σε σχέση με την περσινή χρονιά.

«Η κρουαζιέρα πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ και η Ελλάδα είναι σαφώς ωφελημένη από αυτή τη δυναμική. Παράλληλα, όμως, η ανάπτυξη συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε στρατηγικά, με επίκεντρο τις υποδομές και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις», ανέφερε ο καπτ. Γιώργος Κουμπενάς.

Μεταξύ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την κρουαζιέρα, ο κ. Κουμπενάς υπογράμμισε τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ε.Ε., οι οποίες οδηγούν σε υψηλά λειτουργικά κόστη για τα πλοία, την αβεβαιότητα γύρω από το τέλος κρουαζιέρας, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Ιούλιο 2025 με ανορθόδοξο σχεδιασμό ως προς την εφαρμογή και τον διαμοιρασμό των εσόδων, καθώς και πιθανές απρόσμενες συνθήκες όπως η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, που επηρέασε τις κρατήσεις νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Το τέλος κρουαζιέρας στηρίχθηκε σε παραδοχές που χρήζουν επανεξέτασης, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών – που αποτελούν το κύριο ζητούμενο του κλάδου. Η στοχευμένη επένδυση σε λιμενικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου, είναι κρίσιμη για τη διατήρηση και ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της κρουαζιέρας στη χώρα μας», επεσήμανε.

Ο Ανώτατος Επιχειρησιακός Διευθυντής της Celestyal αναδεικνύει ιδιαίτερα την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την κρουαζιέρα, σημειώνοντας ότι χωρίς σαφές σχέδιο δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός σχεδιασμός έργων ή σωστή αξιοποίηση πόρων. Όπως τόνισε, η κρουαζιέρα προσεγγίζει δεκάδες ελληνικά λιμάνια, τα περισσότερα από τα οποία δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές.Ειδική αναφορά έγινε επίσης στο λιμάνι του Λαυρίου, χαρακτηρίζοντάς το ως «σημαντική εναλλακτική πύλη, που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον Πειραιά, χάρη στην εγγύτητά του τόσο με το αεροδρόμιο όσο και με τις Κυκλάδες».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κ. Απόστολος Παπαποστόλου, τόνισε ότι οι επενδύσεις σε πλοία δεν μπορούν να προηγούνται των λιμενικών υποδομών, ενώ υπογράμμισε ότι στη χώρα υπάρχει σημαντικό κενό στον τρόπο διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων, εξηγώντας την ανάγκη Ενιαίου Μητρώου Λιμενικών Εγκαταστάσεων, συντονισμού και πλάνου.

Από την πλευρά του ΟΛΠ, ο κ. Θανάσης Καρλής, Deputy Manager Τμήματος Μάρκετινγκ & Ποιοτικού Ελέγχου, επεσήμανε ότι η φετινή πορεία της κρουαζιέρας είναι θετική ενώ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, αλλά με σαφώς πιο συγκρατημένες προοπτικές. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι προκλήσεις για τα ελληνικά λιμάνια είναι πολλές και πως απαιτούνται αφενός νέοι διαθέσιμοι χώροι, οι οποίοι είναι δύσκολο να βρεθούν και να διαμορφωθούν κατάλληλα σε λογικά χρονικά διαστήματα, αφετέρου ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να τους αξιοποιούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ, σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα ανάπτυξης στην κρουαζιέρα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή και υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Celestyal στην πορεία αυτή.