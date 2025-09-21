Διανύουμε τα μισά του Σεπτεμβρίου και πολλοί από εμάς θέλουμε… λίγο καλοκαίρι ακόμη. Και λίγες ακόμη καλοκαιρινές παραστάσεις. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία και ψάχνετε για μια σύντομη απόδραση, αλλά όχι σε νησί, τότε αυτό που ζητάτε βρίσκεται στη Λακωνία, σε ένα πανέμορφο χωριό που θυμίζει… νησί!

Ο λόγος για το Κυπαρίσσι, το παραθαλάσσιο λακωνικό χωριό με τα γραφικά σοκάκια και τα πάλλευκα σπιτάκια με τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές που δημιουργούν την εντύπωση ότι βρίσκεστε σε κάποιο Κυκλαδονήσι. Αθέατο από την παραλία, το Κυπαρίσσι χτίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο για λόγους ασφάλειας από τους πειρατές, οι οποίοι λυμαίνονταν τις ακτές της Πελοποννήσου. Όταν πέρασε ο κίνδυνος, οι κάτοικοι προχώρησαν στη δημιουργία κι άλλων παραθαλάσσιων οικισμών, όπως της Παραλίας και της Μητρόπολης.

Το γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό, μεταξύ του Λεωνιδίου και της Μονεμβασιάς, αποτελείται από τρεις οικισμούς: την Παραλία, τη Μητρόπολη και τη Βρύση (ο παλαιότερος οικισμός). Κατά την αρχαιότητα το χωριό αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά θεραπευτήρια, με τους ασθενείς-επισκέπτες του να μπαίνουν σε γούρνες που ήταν λαξευμένες στο βράχο, οι οποίες γέμιζαν με ιαματικό νερό που ανάβλυζε από το βουνό.

Στα σημαντικά αξιοθέατα του χωριού το Ασκληπιείο της Βρύσης, η αρχαία πόλη των Κυφάντων, ένα από τα πιο γνωστά θεραπευτήρια του αρχαίου κόσμου, καθώς και το Βυζαντινό Κάστρο στο Καστέλλι. Στα όσα αξίζει κανείς να επισκεφτεί στην ευρύτερη περιοχή και οι παραλίες, με τη Μεγάλη Άμμο να συγκαταλέγεται στις πιο φημισμένες, ενώ εξίσου όμορφες επιλογές αποτελούν η ακτή της Αγίας Κυριακής, καθώς και εκείνη του Φωκιανού σε απόσταση 20 χλμ. από το χωριό.

Δείτε τις φωτογραφίες