Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα χωριά της Κρήτης και σίγουρα το πιο πολύχρωμο και κουκλίστικο, με απίστευτες εικόνες και σημεία που του δίνουν και τον τίτλο του «ινσταγκραμικού οικισμού».

Ο λόγος για τις Αρχάνες, το χωριό που δεν γίνεται να μην επισκεφτείς αν βρεθείς στο Ηράκλειο. Εξάλλου, απέχει μόλις 16 χιλιόμετρα νότια από την πόλη και είναι η καλύτερη εκδρομή που θα χαρίσεις στον εαυτό σου. Οι Αρχάνες διακρίνονται για την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους. Τα στενά δρομάκια του χωριού είναι γεμάτα από όμορφα αναπαλαιωμένα πέτρινα σπίτια με χρωματιστές προσόψεις και ανθισμένα μπαλκόνια.

Η κεντρική πλατεία του χωριού είναι το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής στις Αρχάνες. Εκεί, μπορείς να απολαύσεις παραδοσιακά κρητικά φαγητά και τοπικά κρασιά σε ένα από τα ταβερνάκια και καφενεία που βρίσκονται γύρω από την πλατεία. Οι Αρχάνες είναι διάσημες για την παραγωγή εξαιρετικού κρασιού, και μάλιστα μπορείς να επισκεφτείς τα τοπικά οινοποιεία και να δοκιμάσεις μερικά από τα καλύτερα κρασιά της Κρήτης.

Η περιοχή γύρω από το χωριό είναι εξίσου εντυπωσιακή, με καταπράσινους αμπελώνες και ελαιώνες που εκτείνονται όσο φτάνει το μάτι. Αν σου αρέσει η πεζοπορία, μπορείς να ακολουθήσεις κάποιο από τα μονοπάτια που υπάρχουν στην περιοχή. Μια δημοφιλής διαδρομή είναι αυτή που οδηγεί στον λόφο του Γιούχτα, που σύμφωνα με τη μυθολογία είναι ο τόπος ταφής του Δία. Από την κορυφή του λόφου, η θέα είναι απλά μαγευτική, με πανοραμική θέα που εκτείνεται μέχρι το Κρητικό Πέλαγος.

Το χωριό φιλοξενεί, επίσης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά ευρήματα από την περιοχή.

