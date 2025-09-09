Ο Φάρος Χανίων αποτελεί διάσημο τοπόσημο της κρητικής πόλης και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της χώρας γενικότερα. Εξάλλου, από τις πρώτες εικόνες που έρχονται στο νου μας, όταν ακούμε «Χανιά» είναι ο φάρος τους που αποτελεί κι έναν από τους αρχαιότερους στον κόσμο.

Δεσπόζει στο παλιό λιμάνι των Χανίων σαν άλλος φύλακας της πόλης, εδώ και πέντε αιώνες, ενώ είναι γνωστός και ως Αιγυπτιακός Φάρος. Κατασκευάστηκε από Ενετούς περίπου στα τέλη του 16ου αιώνα και αρχικά η κατασκευή του έγινε πάνω σε έναν φυσικό βράχο.

Με το πέρασμα των χρόνων και τα διάφορα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα Χανιά, ο Φάρος υπέστη πολλές και σημαντικές φθορές. Διακόσια χρόνια μετά την ανέγερσή του, περίπου το 1840, ανακατασκευάστηκε από τους Αιγύπτιους. Ήταν την περίοδο κατά την οποία οι Άγγλοι είχαν παραχωρήσει την Κρήτη στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, Μεχμέτ Αλή. Από εκεί, λοιπόν, πήρε και το όνομα Αιγυπτιακός.

Επιπλέον, κατά την περίοδο του τέλους της οθωμανικής κυριαρχίας, η αποκατάσταση του φάρου ολοκληρώθηκε πλήρως. Προστέθηκε μάλιστα μια σκάλα στην ανατολική πλευρά του αλλά και αγωγοί μέσα από τους οποίους διέρχεται θαλασσινό νερό κάτω από την επιφάνεια της βάσης του.

