Ο Σεπτέμβρης είναι εδώ και οι μικρές φθινοπωρινές αποδράσεις έχουν την τιμητική τους, όπως και τα χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ένα από αυτά είναι και η Τσαγκαράδα στο Πήλιο, η οποία συγκαταλέγεται στους must προορισμούς και αυτή την εποχή.

Η γραφική Τσαγκαράδα συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ενώ φημίζεται και για τις τρεις υπέροχες παραλίες της. Η πιο γνωστή και πιο αναγνωρισμένη είναι αυτή του Μυλοποτάμου. Ο οικισμός είναι «βουτηγμένος» στην καταπράσινη φύση του Πηλίου και ξεχωρίζει, επίσης, για την απεριόριστη θέα του, αλλά και τα παραδοσιακά αρχοντικά που ακολουθούν με σεβασμό τις επιταγές της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Στην Τσαγκαράδα ξεχωρίζουν, ανάμεσα σε άλλα, η Αγία Παρασκευή, με σήμα κατατεθέν τον αιωνόβιο πλάτανο. Η πλατεία των Ταξιαρχών, που είναι και η παλαιότερη συνοικία του χωριού, αλλά και η πλατεία της Αγίας Κυριακής στο νότιο τμήμα της Τσαγκαράδας. Αν, πάλι, είστε της πεζοπορίας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το μεγαλείο της φύσης και τις ομορφιές του Πηλίου σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό.

Δείτε τις φωτογραφίες