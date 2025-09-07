Είναι μια πόλη ενδιαφέρουσα, με πολλές αντιθέσεις, ένα ψηφιδωτό πολιτισμών και πολιτικών ιδεολογιών που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους σε αυτήν. Ο λόγος για το Βουκουρέστι που την περίοδο του Μεσοπολέμου, η κομψή αρχιτεκτονική της πόλης και η εκλεπτυσμένη ελίτ της, της χάρισαν το προσωνύμιο «Μικρό Παρίσι».

Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί των ναζί ως αντίποινα το 1944, όταν η Ρουμανία πέρασε στην πλευρά των Συμμάχων και κυρίως η περίοδος του καθεστώτος Τσαουσέσκου είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια, σημαντικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού τμήματος της πόλης, περιλαμβανομένων παλαιών εκκλησιών, καταστράφηκε για να αντικατασταθεί από τα τεράστια κτίρια του «Centrul Civic» (Αστικό Κέντρο). Ιδίως το Παλάτι της Βουλής, που αντικατέστησε περίπου 1,8 τ.χλμ. παλαιών κτιρίων και ολοκληρώθηκε το 1989, είναι το μεγαλύτερο κτίριο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Σήμερα φιλοξενεί το κοινοβούλιο της χώρας.

Μετά το 2000 το Βουκουρέστι μπήκε σε τροχιά άνθισης, έχει εκσυγχρονιστεί ως πόλη και πολλές ιστορικές περιοχές έχουν αποκατασταθεί. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι το επιλέγουν για ταξίδι στο εξωτερικό, αφού εκτός των άλλων, είναι κι ένας οικονομικός προορισμός. Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Νταμπόβιτσα και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Το ιστορικό κέντρο και η μποέμ ατμόσφαιρα εντυπωσιάζουν, ενώ τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια ενδείκνυνται για βόλτες. Από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης είναι η αψίδα του θριάμβου που βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της και κατασκευάστηκε το 1878. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας που χρονολογείται από το 1937 και βρίσκεται σε ένα πρώην βασιλικό παλάτι στην Πλατεία Επανάστασης.

