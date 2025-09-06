Το γραφικό Κάουνας είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ευρώπης και τα τελευταία χρόνια κι ένας ανερχόμενος φθινοπωρινός προορισμός στο εξωτερικό. Χτισμένο στη μέση μιας πεδιάδας, που περιβάλλεται από δάση στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, όταν και χτίστηκε το πρώτο και μεγαλύτερο αμυντικό κάστρο της εποχής στη χώρα.

Το Κάουνας, το οποίο -κυρίως οι μπασκετόφιλοι το γνωρίζουν από την ομάδα του, τη Ζαλγκίρις- είναι επίσης και μια ζωντανή πόλη με χιλιάδες φοιτητές, πολλά μουσεία και γκαλερί. Διαθέτει και αρκετά αξιοθέατα που μπορείτε να επισκεφτείτε, όπως η εκκλησία της Αγίας Γερτρούδης, το κάστρο του Κάουνας όπου πραγματοποιείται το ετήσιο φεστιβάλ οπερέτας και το δημαρχείο που είναι γνωστό με το όνομα «Λευκός κύκνος».

Ωστόσο, η λιθουανική πόλη είναι γνωστή και για ένα από τα πιο παράξενα και ανατριχιαστικά μουσεία στον κόσμο, που φιλοξενεί και δεν είναι άλλο από το Μουσείο του Διαβόλου! Εδώ, θα δείτε από κοντά μια απόκοσμη συλλογή από ειδώλια του Εωσφόρου και δαιμόνων, η οποία ξεκίνησε από έναν καλλιτέχνη ονόματι Antanas Žmuidzinavičius, ενώ το μουσείο χτίστηκε το 1966 ως φόρος τιμής στις προσπάθειές του. Η διαβολό-συλλογή που εκτίθεται, ξεκίνησε με 260 αντικείμενα, όμως, στο πέρασμα των χρόνων, οι επισκέπτες άρχισαν να αφήνουν και δικά τους αντικείμενα του διαβόλου ως δώρα στο μουσείο, με αποτέλεσμα πλέον να είναι χιλιάδες!

Στα υπόλοιπα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν, είναι η παλιά πόλη, που θα σας φέρει σε επαφή με την πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά του Κάουνας, ενώ με το τελεφερίκ θα ανέβετε στον λόφο Aleksotas για να θαυμάσετε την πανοραμική θέα. Το μοναστήρι Pazaislis, επίσης, αποτελεί το μαργαριτάρι της μπαρόκ αρχιτεκτονικής της χώρας, ενώ σε κοντινή απόσταση από το μουσείο M.K. Čiurlionis βρίσκεται το συμβολικό άγαλμα της ελευθερίας, που είναι αφιερωμένο σε όσους έχασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας.

