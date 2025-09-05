Αν ψάχνετε για λίγο περισσότερη ευτυχία στη ζωή σας, σκεφτείτε να μετακομίσετε στη Δανία, την πατρίδα της πιο ευτυχισμένης πόλης στον πλανήτη.

Η Κοπεγχάγη αναδείχθηκε η πιο ευτυχισμένη πόλη στον κόσμο σύμφωνα με τον φετινό Δείκτη Ευτυχισμένων Πόλεων. Αν και πολλοί θα περίμεναν μια σκανδιναβική πόλη της Φινλανδίας στην κορυφή της λίστας, η πρωτεύουσα της Δανίας κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στη βιωσιμότητα, την καθολική υγειονομική περίθαλψη και την που προσφέρει στους κατοίκους της.

Σύμφωνα με το Travel + Leisure, κάθε χρόνο, το Ινστιτούτο για την Ποιότητα Ζωής δημοσιεύει τον δείκτη Happy City, κατατάσσοντας τις πόλεις που «δεσμεύονται να καλλιεργούν και να αυξάνουν την ευτυχία» με βάση παράγοντες όπως η εκπαίδευση, οι πολιτικές ένταξης, η οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Συνολικά, ο οργανισμός εξετάζει 82 διαφορετικούς δείκτες ευτυχίας, συμπεριλαμβανομένων ατομικών συνεντεύξεων με κατοίκους πόλεων σε όλο τον κόσμο.

Και στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκεται η Κοπεγχάγη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δανική πρωτεύουσα κατατάσσεται υψηλά χάρη στη «δέσμευσή της στην εκπαίδευση και την καινοτομία», καθώς και στη διαφάνεια στη διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

«Η υγεία και η ευημερία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ζωής στην Κοπεγχάγη», σημειώνεται στην έκθεση. «Η πόλη διαθέτει καθολική κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, με όλους τους κατοίκους να είναι ασφαλισμένοι και πρόσβαση σε 4,4 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους. Το προσδόκιμο ζωής ανέρχεται σε 79,9 έτη, υποστηριζόμενο από έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει μέσο όρο 37 ωρών εργασίας την εβδομάδα».

Η Ζυρίχη στην Ελβετία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ακολουθούμενη από τη Σιγκαπούρη. Μια άλλη δανική πόλη, το Ώρχους, που κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατάταξη το 2024, βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ενώ η Αμβέρσα στο Βέλγιο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Η Δανία, που νωρίτερα φέτος ανακηρύχθηκε η δεύτερη πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο μετά τη Φινλανδία, έχει επτά πόλεις μόνο στις 50 πρώτες θέσεις.

Οι πόλεις των ΗΠΑ με την υψηλότερη κατάταξη στη φετινή λίστα είναι η Νέα Υόρκη, που κατέλαβε την 17η θέση, και η Μινεάπολη, που κατέλαβε την 30η θέση.

Ωστόσο, το Ινστιτούτο για την Ποιότητα Ζωής σημειώνει: «Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από την εκτενή έρευνά μας, αυτό είναι το εξής: καμία πόλη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως η απόλυτα καλύτερη στην εξασφάλιση της ευτυχίας των πολιτών της μακροπρόθεσμα […] Στην καλύτερη περίπτωση, μπορούμε να επισημάνουμε πόλεις για συγκεκριμένα επιτεύγματα ή βελτιώσεις σε ένα δεδομένο έτος. Αλλά αυτός δεν είναι ο κύριος στόχος μας. Στόχος μας είναι να ανακαλύπτουμε και να γιορτάζουμε τις θετικές τάσεις που ενισχύουν την ευτυχία σε όλο τον κόσμο».

Δείτε την πλήρη κατάταξη και τις λεπτομέρειες για κάθε πόλη στο happy-city-index.com.