Παρά τον κορεσμό από τουρίστες σε δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις και παραλίες, η ήπειρος εξακολουθεί να κρύβει θησαυρούς που παραμένουν σχεδόν άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Στη νέα λίστα του Time Out με τους πιο υποτιμημένους προορισμούς παγκοσμίως, το ένα τρίτο βρίσκεται στην Ευρώπη -από το γαλλικό ψαροχώρι Carry-le-Rouet και τις άγριες ακτές της Ουαλίας μέχρι τις Αζόρες και την Κάρπαθο.

Μέρη που δεν έχουν ακόμα κατακλυστεί από τον μαζικό τουρισμό και προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες σε όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Η Ευρώπη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, φιλοξενώντας χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, που προσελκύουν εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Πολλές από τις πόλεις της, μάλιστα, ασφυκτιούν συχνά από τον όγκο τουριστών που τις επισκέπτονται.

Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά απίστευτα μέρη για να ταξιδέψετε που περνούν απαρατήρητα, είτε επειδή επισκιάζονται από πολύ μεγαλύτερους και πιο διάσημους γείτονες είτε επειδή βρίσκονται λίγο πιο μακριά από τα συνηθισμένα μονοπάτια, και 11 από αυτά περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη λίστα του Time Out με τους πιο υποτιμημένους προορισμούς στον κόσμο.

Το πρώτο από αυτά είναι το Carry-le-Rouet, ένα μικρό ψαροχώρι περίπου μία ώρα δυτικά της Μασσαλίας, που βρίσκεται στη La Côte Bleu, την εξίσου γραφική αλλά πολύ λιγότερο ακριβή «αδελφή» της Côte d’Azur της Γαλλίας.

«Σαν σάντουιτς ανάμεσα σε δύο μεγάλες πόλεις, το Carry είναι κυρίως κατοικημένο, αλλά μην αφήσετε αυτό να σας εμποδίσει να εξερευνήσετε τα κρυμμένα μυστικά και τις άγριες παραλίες του, όπως η Plage Fernandel, που πήρε το όνομά της από τον μεταπολεμικό κωμικό ηθοποιό που είχε το Carry ως βάση του», γράφει η Daniela Toporek, συνεργάτης του Time Out.

«Κατευθυνθείτε προς το le Sentier du Lézard ή το “Μονοπάτι της Σαύρας”, ένα εύκολο μονοπάτι πεζοπορίας 4 χλμ. δυτικά του λιμανιού του Carry, και θα δείτε το l’oustaou de la mar (σπίτι της θάλασσας), δίπλα σε μια ζωντανή, κατάφυτη βλάστηση, βραχώδεις ακτές και θέα στη θάλασσα σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε που απλώνεται στο άπειρο».

Η Σκανδιναβία είχε έντονη παρουσία στη λίστα, με το Flam στη Νορβηγία, το Μάλμε στη Σουηδία και το Τούρκου στη Φινλανδία να ξεχωρίζουν ως υποτιμημένοι προορισμοί. Στην ίδια κατηγορία εντάχθηκαν και πιο απομακρυσμένα μέρη, όπως οι Αζόρες και ο Γεωργιανός Στρατιωτικός Δρόμος, που συνδέει την Τιφλίδα με τη Ρωσία, διασχίζοντας εντυπωσιακά τοπία και διαφορετικές ηπειρωτικές ζώνες.

Στην ένατη θέση της λίστας βρέθηκε και η Κάρπαθος, ένας από τους πιο αυθεντικούς και ανεξερεύνητους ελληνικούς προορισμούς. Το νησί συνδυάζει παρθένα τοπία, παραλίες με κρυστάλλινα νερά και ορεινά χωριά που διατηρούν ζωντανές παραδόσεις αιώνων. Ένας προορισμός που προσφέρει μια εμπειρία μακριά από τον μαζικό τουρισμό, ιδανική για όσους αναζητούν γνήσια ελληνική φιλοξενία και επαφή με την τοπική κουλτούρα.

Αυτοί οι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι από τους πιο υποτιμημένους στον κόσμο