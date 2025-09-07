Αν δεν έχετε ακούσει για το Vanves, δεν είστε οι μόνοι. Αυτό το μικρό προάστιο στα νοτιοδυτικά του Παρισιού βρέθηκε απροσδόκητα στην κορυφή της λίστας με τους πιο ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2025, σύμφωνα με την Priceline.

Με προσιτές τιμές διαμονής, ζωντανή υπαίθρια αγορά και γρήγορη πρόσβαση στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, το Vanves κερδίζει έδαφος ως εναλλακτική που συνδυάζει παριζιάνικη αύρα με χαμηλότερο κόστος και λιγότερους τουρίστες.

Τα ταξίδια θα εξακολουθήσουν να αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα (στην πραγματικότητα, το 27% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα θα προτιμούσαν να εγκαταλείψουν τον καφέ για πάντα παρά να εγκαταλείψουν τα ταξίδια), αλλά θα γίνονται με πιο υπολογισμένο και συνειδητό τρόπο. Η πρόβλεψη αυτή υποστηρίζεται από τους δημοφιλείς προορισμούς της Priceline, μια λίστα στην οποία δεν περιλαμβάνονται προορισμοί που έχουν κατακλυστεί από ταξιδιώτες, όπως το Τουλούμ και η Βαρκελώνη. Στην πραγματικότητα, για τους περισσότερους ταξιδιώτες, πολλοί από τους προορισμούς θα είναι εντελώς άγνωστοι.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Vanves της Γαλλίας, ένα προάστιο στα νοτιοδυτικά του Παρισιού. Η μικρή αυτή κοινότητα σημείωσε αύξηση 407% στις αναζητήσεις ξενοδοχείων στην Priceline μεταξύ Ιουλίου 2023 και Ιουνίου 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αλλά γιατί το Vanves και όχι το Παρίσι; Λοιπόν, για αρχή, ένα τουριστικό ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο Vanves μπορεί να σας κοστίσει μεταξύ 85-130 ευρώ τη βραδιά, ενώ ένα ξενοδοχείο παρόμοιας ποιότητας στο Παρίσι κοστίζει περίπου 258 ευρώ τη βραδιά. Οι χαμηλότερες τιμές των ξενοδοχείων συνοδεύονται από χαμηλότερο κόστος φαγητού, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να φάτε και να κάνετε περισσότερα χωρίς να ξεπεράσετε τον προϋπολογισμό σας.

Όσον αφορά την τοποθεσία, το Vanves βρίσκεται λίγο έξω από το «Périphérique» του Παρισιού, έναν περιφερειακό δρόμο που περιβάλλει το Παρίσι, ενώ απέχει λιγότερο από 30 λεπτά με το τρένο από το κέντρο του Παρισιού.

Εκτός από το ότι είναι πιο οικονομικό όσον αφορά τη διαμονή και το φαγητό, το Vanves φιλοξενεί μια από τις λιγότερο γνωστές υπαίθριες αγορές της περιοχής. Η Les Puces de Vanves (υπαίθρια αγορά Vanves) απέχει πολύ από την υπερβολικά τουριστική Les Puces de Paris Saint-Ouen βόρεια του Παρισιού. Όπως και η μεγαλύτερη αγορά στα βόρεια, η υπαίθρια αγορά στο Vanves διαθέτει vintage χαλιά και ρούχα, δίσκους βινυλίου, αντίκες κοσμήματα και άλλα ρετρό αντικείμενα. Αλλά σε αντίθεση με την αγορά στο Saint-Ouen-sur-Seine, εδώ θα βρείτε φιλικούς πωλητές και καλές ευκαιρίες.

Μετά το Vanves, στη λίστα των «δημοφιλών προορισμών» της Priceline ακολουθούν εννέα άλλα μέρη, τα περισσότερα άγνωστα και διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο. Κάθε ένα από αυτά έχει σημειώσει αύξηση άνω του 100% στις αναζητήσεις ξενοδοχείων στην Priceline σε ετήσια βάση.

Δείτε ολοκληρωμένη τη λίστα με τους πιο ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς: