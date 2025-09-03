Οι τάσεις στον τουρισμό αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο και στη μόδα. Προορισμοί που μέχρι χθες θεωρούνταν «μυστικ» γίνονται ξαφνικά δημοφιλείς, ενώ άλλοι που είχαν χτυπηθεί από υπερτουρισμό βλέπουν τους αριθμούς τους να μειώνονται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το Κατάρ κρατά τα σκήπτρα της ταχύτερης τουριστικής ανάπτυξης στον κόσμο με αύξηση 138% στους επισκέπτες από το 2019. Ακολουθούν η Αλβανία και το Ελ Σαλβαδόρ, δείχνοντας ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν νέες εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα.

Το Κατάρ γνωρίζει τη μεγαλύτερη τουριστική άνθηση

Όπως αναφέρει το Time Out, το Κατάρ, το οποίο βρέθηκε στο διεθνές προσκήνιο μετά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, έχει σημειώσει αύξηση 138% στον αριθμό των τουριστών από το 2019 -περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Πέρυσι, περισσότερα από 5 εκατομμύρια άτομα επισκέφτηκαν τη χώρα της ερήμου, σε σύγκριση με 2,1 εκατομμύρια το 2019.

Παρά τις αφόρητες θερμοκρασίες που φτάνουν τους 43°C το καλοκαίρι, οι επισκέπτες συρρέουν στα πολλά θέρετρα, εστιατόρια και μουσεία της χώρας, τα οποία, όπως σημειώνει η Telegraph, φαίνεται να «βοηθούν τους ανθρώπους να παραβλέψουν τις αποπνικτικές θερμοκρασίες και το αμφισβητήσιμο ιστορικό της χώρας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Αλβανία και το Ελ Σαλβαδόρ ανεβαίνουν στην κατάταξη

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Αλβανία, η οποία από «κρυμμένο μυστικό» για οικονομικές διακοπές έχει μετατραπεί σε ανερχόμενο τουριστικό hotspot. Μόνο το 2024 υποδέχτηκε 11,2 εκατομμύρια επισκέπτες -μια εντυπωσιακή αύξηση 84% σε σύγκριση με τα 6 εκατομμύρια του 2019. Η βαλκανική χώρα έχει θέσει ως στόχο τα 20 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως έως το 2030, στόχο που, με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, δείχνει απολύτως εφικτός.

Στην τρίτη θέση συναντάμε το Ελ Σαλβαδόρ, μια χώρα της Κεντρικής Αμερικής που έχει αφήσει πίσω της το σκοτεινό παρελθόν της. Κάποτε γνωστή ως η «πρωτεύουσα των δολοφονιών» στον κόσμο, έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία να μειώσει δραστικά τον δείκτη ανθρωποκτονιών -από 106 σε μόλις 1,9 ανά 100.000 κατοίκους. Μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση που αλλάζει ριζικά την εικόνα της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Από το 2019, έχει σημειώσει αύξηση 80% στους επισκέπτες, με 3,2 εκατομμύρια άτομα να επισκέπτονται τη χώρα το 2024.

Δείτε τη λίστα με τους 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο: