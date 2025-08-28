Πρόκειται για έναν από τους τελευταίους κρυμμένους θησαυρούς της Ελλάδας, ένα μέρος στο οποίο θα ανακαλύψεις στην ουσία πώς είναι να περνάς λίγες χαλαρές στιγμές, μακριά από τη φασαρία και τη βαβούρα των τουριστών.

Εξάλλου, το Παλαιό Τρίκερι, το μοναδικό νησάκι του Παγασητικού κόλπου, αντιστέκεται στον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας ανόθευτη τη γραφικότητά του, σε τέτοιο σημείο που νομίζεις ότι εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Πολυτελή ξενοδοχεία και γενικότερα πολλά καταλύματα δεν θα βρείτε στο νησάκι, παρά μόνο ελάχιστους ξενώνες. Επιπλέον, δεν υπάρχουν δρόμοι ή οποιοδήποτε τροχοφόρο μέσο για τις μετακινήσεις, καθώς όλες πραγματοποιούνται πεζή.

Ο μοναδικός οικισμός του νησιού είναι το μικρό λιμανάκι του Αγίου Ιωάννη, όπου παρατηρείται και η περισσότερη δραστηριότητα, με όμορφα δίπατα σπίτια και λιγοστές ταβέρνες. Σημείο αναφοράς του νησιού είναι το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας στην κορυφή του λόφου – το νησί είναι γνωστό, επίσης, και ως το νησί της Παναγίας – το ψηλότερο σημείο του νησιού, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται το 1825. Από εδώ η θέα προς το Αιγαίο, την Εύβοια, τον Παγασητικό και το Πήλιο πραγματικά κόβει την ανάσα.

Η ανέγγιχτη φύση αποτελεί και το μεγαλύτερο δέλεαρ στο Παλαιό Τρίκερι, με τις ονειρικές παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά να κερδίζουν και με το παραπάνω τις εντυπώσεις του κοινού. Η Αφέκτα, η Αγία Σοφία και η Πράσινη Άμμος είναι κάποιες από αυτές, σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, με τα διάφανα νερά του Αιγαίου να καλούν σε αξέχαστα μακροβούτια μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Για να προσεγγίσει κανείς το νησάκι θα πρέπει να διανύσει μια παραθαλάσσια διαδρομή 85 χλμ. από το Βόλο με κατεύθυνση προς τον Αλογόπορο. Από εκεί θαλάσσια ταξί και καΐκια οδηγούν στον μικροσκοπικό παράδεισο.