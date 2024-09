Την περασμένη Δευτέρα (09/09), η Apple παρουσίασε το iPhone 16, αλλά και τα iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max.

Πρόκειται για τέσσερα μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από την ερχόμενη Παρασκευή, αλλά στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμα από τις 20 Σεπτεμβρίου και έπειτα.

Το νέο iPhone θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρωματισμούς και πιο συγκεκριμένα σε μαύρο, λευκό, μπλε, ροζ και πετρόλ.

Η τιμή ξεκινάει από 799 δολάρια και φτάνει τα 1.599 για το μοντέλο Pro Max (1TB).

Ειδικότερα, οι τιμές των νέων iPhone θα έχουν ως εξής:

iPhone 16 (128GB): 799 δολάρια

iPhone 16 (256GB): 899 δολάρια

iPhone 16 (512GB): 1.099 δολάρια

iPhone 16 Plus (128GB): 899 δολάρια

iPhone 16 Plus (256GB): 999 δολάρια

iPhone 16 Plus (512GB): 1.199 δολάρια

iPhone 16 Pro (128GB): 999 δολάρια

iPhone 16 Pro (256GB): 1.099 δολάρια

iPhone 16 Pro (512GB): 1.299 δολάρια

iPhone 16 Pro (1TB): 1.499 δολάρια

iPhone 16 Pro Max (256GB): 1.199 δολάρια

iPhone 16 Pro Max (512GB): 1.399 δολάρια

iPhone 16 Pro Max (1TB): 1.599 δολάρια

Τα χαρακτηριστικά του

Το νέο iPhone έρχεται με αυξημένη τεχνητή νοημοσύνη κατά 50%, πιο ανθεκτική οθόνη, καθώς και το «action button» το οποίο λειτουργεί ακόμα και σέρνοντας το δάχτυλο επάνω του.

Παράλληλα, η Aplle τονίζει ότι το λειτουργικό θα είναι πλήρως φιλικό στον χρήστη, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να δίνει εντολές για τη γραφή ενός κειμένου, ενώ θα μπορεί να δίνει έμφαση στα σημαντικότερα e-mails. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκολίες όπως να εντοπίζει μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα με μια απλή περιγραφή από τον χρήστη, αλλά θα μπορεί να φτιάχνει με τον ίδιο τρόπο emojis, προκειμένου να απαντήσει σε ένα μήνυμα.

Οι κάμερες του iPhone 16 είναι στα 48MP (η βασική) και 12MP.

Πιο συγκεκριμένα οι κάμερες στο μοντέλο «Pro» είναι στα 48MP (fusion camera), 48MP (ultrawide) και 12MP (telephoto), ενώ από το ανανεωμένο Camera app ο χρήστης θα μπορεί να ελέγχει με ποιον από τους φακούς θα τραβήξει φωτογραφία ή βίντεο και στη συνέχεια να επιλέξει το στιλ το οποίο θέλει να εφαρμόσει στο υλικό.

Σε ό,τι αφορά τις οθόνες, τα μοντέλα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max θα φέρουν 6.3 και 6.9 ιντσών αντίστοιχα, ενώ στο εσωτερικό τους θα βρίσκεται ο πανίσχυρος επεξεργαστής A18 Pro.

Τα νέα AirPods

Παράλληλα, η Apple παρουσίασε και τη νέα γενιά των ασύρματων ακουστικών (AirPods 4).

Τα νέα ακουστικά έρχονται με noise cancellation, ενώ το premium μοντέλο της μεσαίας κατηγορίας κοστίζει 50 δολάρια περισσότερα.

Επίσης, διαθέτουν, ασύρματη φόρτιση και ενσωματωμένο ηχείο.

Το βασικό μοντέλο θα κοστίζει 129 δολάρια, ενώ τα μοντέλα ANC θα φτάσουν στα ράφια με την τιμή των 179 δολαρίων.