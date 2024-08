Χτισμένο το 1969 στην πόλη Uji στο Κιότο, το εργοστάσιο Uji Kokura ήταν αρχικά υπεύθυνο για την παραγωγή παιχνιδιών. Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, το εργοστάσιο έχει αναγεννηθεί ως Μουσείο Nintendo, το οποίο θα ανοίξει για το κοινό στις 2 Οκτωβρίου 2024.

Η Nintendo αποκάλυψε πρόσφατα λεπτομέρειες σχετικά με το νέο μουσείο. Εκτός από την έκθεση των προϊόντων που έχει κυκλοφορήσει η εταιρεία στο παρελθόν -που ξεκινούν από την ίδρυσή της ως εταιρεία παιγνιόχαρτων το 1889- οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν επίσης διαδραστικά εκθέματα.

Σύμφωνα με το wired.com, θα υπάρχουν τρεις διαδραστικές ενότητες, που θα ονομάζονται «Μάθε», «Ζήσε την εμπειρία» και «Δημιούργησε και παίξε», όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν πώς θα ήταν αν τα διάφορα προϊόντα της Nintendo από τη μακρά ιστορία της δημιουργούνταν σήμερα, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τεχνολογία.

Επαναπροσδιορίζοντας τη διασκέδαση

Στον πρώτο όροφο του μουσείου δεσπόζει ένα έκθεμα όπου μπορείτε να γνωρίσετε νέο διαδραστικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε πρόσφατα μόνο για το μουσείο και βασίζεται σε παλαιότερα προϊόντα της Nintendo. Υπάρχει μια γιγαντιαία έκδοση ενός παιχνιδιού καρτών βασισμένου στο Hyakunin Isshu, μια σειρά από 100 ιστορικά ιαπωνικά ποιήματα, που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο δωμάτιο.

Οι επισκέπτες μπορούν, επίσης, να παίξουν ιστορικές οικιακές κονσόλες παιχνιδιών Nintendo και τα περιφερειακά τους, καθώς και ολοκαίνουργια μίνι παιχνίδια βασισμένα σε παιχνίδια που κυκλοφόρησε η Nintendo τη δεκαετία του 1960, όπως το μηχάνημα ρίψης Ultra Machine και το Ultra Hand, το οποίο διέθετε ένα τηλεσκοπικό χέρι που μπορούσε να φτάσει και να πιάσει αντικείμενα. Μπορούν, επίσης, να δοκιμάσουν ένα νέο μίνι-παιχνίδι που βασίζεται στο Love Tester, το οποίο προσποιείται ότι μετράει αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν ρομαντικά.

Οι επισκέπτες του Μουσείου Nintendo θα χρειαστούν «νομίσματα» για να αλληλεπιδράσουν με κάθε μία από αυτές τις εμπειρίες. Κάθε άτομο λαμβάνει 10 νομίσματα κατά την είσοδό του στο μουσείο και ο αριθμός των νομισμάτων που απαιτούνται ποικίλλει ανάλογα με το έκθεμα ή το μίνι-παιχνίδι. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να βιώσετε όλα τα εκθέματα με μόνο 10 νομίσματα, οπότε οι επισκέπτες θα πρέπει να επιλέξουν και να διαλέξουν.

Στην ενότητα «Δημιουργία και παιχνίδι» του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην κατασκευή αντικειμένων. Οι κάρτες Hanafuda -το αρχικό προϊόν της Nintendo, που κυκλοφόρησε το 1889- βρίσκονται σε περίοπτη θέση στο έκθεμα «Ας φτιάξουμε κάρτες Hanafuda», όπου οι επισκέπτες μπορούν να φτιάξουν κάρτες Hanafuda χρησιμοποιώντας ένα σετ. Υπάρχει, επίσης, το έκθεμα «Let’s Play Hanafuda Cards», όπου όσοι δεν γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού μπορούν να παίξουν με τις κάρτες Hanafuda χρησιμοποιώντας τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας και προβολής.

Στο μουσείο θα λειτουργεί το καφέ Hatena Burger που θα σερβίρει κλασικά burger και ειδικά ποτά. Με την πρώτη ματιά, το εσωτερικό του είναι απλό, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες πινελιές που μοιάζουν με τη Nintendo -όπως βιτρό τύπου The Legend of Zelda στο κέντρο, τούβλινοι θάλαμοι σε στυλ Mario και αφίσες από το Animal Crossing: New Horizons.

Φυσικά, υπάρχει και ένα κατάστημα με είδη δώρων, το Bonus Stage, που θα πουλάει επίσημα εμπορεύματα με θέμα τη Nintendo χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα της εταιρείας από όλο τον κόσμο και με χαρακτήρες παιχνιδιών της Nintendo. Θα υπάρχουν, επίσης, κάποια αντικείμενα περιορισμένης έκδοσης αποκλειστικά για το Μουσείο Nintendo.

Φωτογραφίες: Μουσείο Nintendo