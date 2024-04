Η Huawei, στήριξε και φέτος την δημιουργικότητα και το ταλέντο νέων σχεδιαστών και παρουσίασε το “Fashion Forward” gadget της χρονιάς, τα πρωτοποριακά ακουστικά HUAWEI FreeClip στα New Designers Awards στην 34η Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας. Τα FreeClip εμφανίστηκαν ως fashion item, κέρδισαν τον ενθουσιασμό των σχεδιαστών, της κριτικής επιτροπής και όλων των παρευρισκομένων, ενώ, παράλληλα, κατέκτησαν το βραβείο “Fashion Innovation Award”.

ΠΑΣΑΡΕΛΑ CATWALK Blue ME FREECLIP

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του θεσμού της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, πραγματοποιούνται τα New Designers Awards. Φέτος, έξι νέοι δημιουργοί παρουσίασαν τις πρωτοποριακές δημιουργίες τους εντυπωσιάζοντας το κοινό και τη κριτική επιτροπή, διεκδικώντας τα βραβεία Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk. Κάθε σχεδιαστής είχε εντάξει στην κολεξιόν του και μία εμφάνιση εμπνευσμένη από τα νέα ακουστικά HUAWEI FreeClip.

ΠΑΣΑΡΕΛΑ CATWALK SIFIS STATHAKIS ΜΕ HUAWEI FREECLIP

Παρουσιάστρια της απονομής ήταν η Κιμ Κίλιαν, ενώ τον λόγο πήρε και η Πρόεδρος και CEO του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσέκη η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πως αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Πριν την απονομή βραβείων, πραγματοποιήθηκε ένα special runway με τα εμπνευσμένα looks των έξι διαγωνιζόμενων, από τα νέα ακουστικά αφιερωμένο στον χορηγό των New Designers Awards, HUAWEI FreeClip.

Τα νέα ακουστικά HUAWEI FreeClip έλαβαν το βραβείο Fashion Innovation Award για τον Fashion Forward σχεδιασμό τους και τον συνδυασμό του στυλ με την κορυφαία τεχνολογία. Με αυτή την βράβευση η Huawei επιβεβαιώνει την επιτυχία της fashion forward στρατηγικής της και την δέσμευσή της για αρμονική συνύπαρξη μόδας και τεχνολογίας και την δημιουργία καλαίσθητων προϊόντων που ενθουσιάζουν τους τους fashion και tech fans.

Αριστερά – προς Δεξιά: ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Marketing Director της Huawei) – P. Anchor – ΚΙΜ ΚΙΛΙΑΝ

Το βραβείο το παρέλαβε ο κος Πέτρος Δρακόπουλος, Marketing Director της Huawei, ο οποίος ευχαρίστησε όλους του συμμετέχοντες για τις πρωτοποριακές δημιουργίες τους και την κ. Τόνια Φουσέκη, Πρόεδρο της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας για την άψογη διοργάνωση και δήλωσε: “Τα New Designers Awards είναι μία γιορτή της μόδας και νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που στηρίζουμε τον θεσμό για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Η Huawei πιστεύει στην δύναμη που έχει η τεχνολογία στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο αλλά και πιο όμορφο σαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έτσι η Huawei μένει πιστή στην Fashion Forward στρατηγική της αναπτύσσοντας προϊόντα όπως το Huawei FreeClip τα οποία εκτός από λειτουργικότητα και κορυφαία χαρακτηριστικά προσφέρουν μοναδικότητα και στυλ.

Νικητές των New Designers Awards by HUAWEI FreeClip αναδείχθηκαν οι:

Best New Designer: Το fashion brand “Blue” κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή “Exstasis-Hatching”, η οποία εμβαθύνει στην εικόνα ενός κήπου, συμβολίζοντας την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων και των εμπειριών. Κάθε κομμάτι ξεκλειδώνει μια νέα πτυχή αυτού του μεταφορικού κήπου, αποκαλύπτοντας την ομορφιά, τα μυστικά και τα μυστήρια του. Στο πυρήνα του κρύβεται το κλειδί της αγάπης, το οποίο ξεκλειδώνει την πραγματική ουσία της μαγείας του κήπου. Μέσα από την αφήγηση και την πρωτότυπη μουσική που δημιουργήθηκε από τον Blue και τον Sygma, αυτή η συλλογή σας προσκαλεί να ξεκινήσετε ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης, αγάπης και ανάπτυξης που μοιάζει με την εκλεκτή διαδικασία της εκκόλαψης Το βραβείο απένειμε η κ. Τόνια Φουσέκη, Πρόεδρος της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Best Trendsetter: Το fashion brand P.Anchor με την συλλογή BEYOND NATURE και τη σχεδιάστρια μόδας Ελένη ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗ, είχε ως κύρια πηγή έμπνευσης το σπάνιο δάσος της Δαδιάς, που δοκιμάστηκε με τον χειρότερο τρόπο από τις πυρκαγιές του 2023. Η συλλογή απευθύνεται στη γυναίκα με συμπεριφορά και προσωπικότητα, προσφέροντας ρούχα υψηλής ποιότητας που αναδεικνύουν τόσο το διαχρονικό όσο και το μοντέρνο στυλ.

Το βραβείο απένειμε o κος Πέτρος Δρακόπουλος, Μarketing Director Huawei CBG Ελλάδος.

Best Catwalk: Το fashion brand L’ amour et l’ âme Atelier με την νυφική συλλογή “ La Chemise à la reine” εμπνεύστηκε από την Μαρία Αντουανέτα και το θάρρος της να ποζάρει.Η σχεδιάστρια δημιούργησε νυφικά της εποχής μας που θα φορούσε η Μαρία Αντουανέτα.Τα υλικά που χρησιμοποίησε ήταν φτερά, τούλι με glitter, χειροποίητα κεντήματα, 3D χειροποίητα λουλούδια, κορσέδες, δαντέλες, ντραπέ και σούρες δημιουργώντας νυφικά για μια σύγχρονη Μαρία Αντουανέτα.

Το βραβείο απένειμε o επίτιμος σχεδιαστής μόδας της AFW, Mallan Breton.

Δημιουργίες από Αριστερά στα δεξιά: P. Anchor, Christina Manelidi, L’ amour et l’ âme Atelier, BLUE, Sifis Stathakis, Ioannis Koulouris

Οι υπόλοιποι ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές που έλαβαν μέρος στα New Designers Awards ήταν οι εξής:

Ioannis Koulouris: Παρουσίασε την συλλογή Châtelaine S/S 2025, με έμπνευση από την δεκαετία των 60’s και με σαφείς επιρροές από την Baroque αισθητική η συλλογή hâtelaine είναι ένα αμάλγαμα των δύο με στοιχεία ρομαντισμού. Τα ρούχα της συλλογής ενώ φαντάζουν πληθωρικά, παραμένουν πιστά στο όραμα του brand, της πρακτικότητας και του wearability.

Christina Manelidi: Η collection Funghi είναι εμπνευσμένη από τη φύση και θυμίζει τα μοναδικά σχήματα των μυκήτων και δίνει στο ένδυμα μια διαφορετική πτυχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τις ανάγκες του οικοσυστήματος του πλανήτη μας, η δημιουργία νέων βιώσιμων υλικών είναι γεγονός. Η συλλογή έγινε αποκλειστικά από υψηλής ποιότητας, ανακυκλώσιμα υφάσματα που στοχεύουν στο μηδενικό σύστημα απορριμμάτων.

Sifis Stathakis : Η συλλογή Aurora ( Borealis ) 2024 είναι εμπνευσμένη από το εξωπραγματικά μαγικό Βόρειο Σέλας. Ένα φυσικό φαινόμενο που κατακλύζει με χιλιάδες συναισθήματα όποιον έχει τη τύχη να το αντικρίσει. Τα χρώματα της συλλογής -μωβ, πράσινο, μπλε, λιλά- είναι εκείνα που με τη ζωηράδα τους σπάνε το βαθύ μαύρο, ενώ τα διαφορετικά μήκη, σχέδια και υφάσματα των ρούχων προσδίδουν δύο αντίθετες πλευρές μιας γυναίκας! Από τη μια την ρομαντική γυναίκα με τα παραμυθένια ροζ κομμάτια και από την άλλη την περισσότερο τολμηρή γυναίκα με τα πιο σκούρα χρώματα.

Tα HUAWEI FreeClip είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei.