Οι γιορτές των Χριστουγέννων έφτασαν και ήρθε η ώρα να διαλέξουμε ξανά τα δώρα για τους αγαπημένους μας. Και όλοι θέλουμε να προσφέρουμε δώρα που είναι πρακτικά αλλά και μοντέρνα. Πολλές φορές όμως, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτόν τον συνδυασμό. Για αυτό και η Huawei δημιούργησε τον απόλυτο οδηγό δώρων για τα φετινά Χριστούγεννα, συνδυάζοντας τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας με την λειτουργικότητα και τον μοντέρνο σχεδιασμό.

Καθώς η τεχνολογία μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας, βλέπουμε όλο και πιο πολλά gadgets να υιοθετούν πιο κομψά σχέδια, δημιουργώντας ένα νέο υβρίδιο «τεχνολογίας μόδας» που προσελκύει όλο και περισσότερους χρήστες.

Αυτές οι συσκευές, δεν δίνουν μόνο μια φρέσκια νέα εμφάνιση αλλά προφέρουν και την ευκαιρία να βελτιώσετε τη ζωή σας, τη φυσική κατάσταση και την υγεία, χωρίς να κάνετε κανένα συμβιβασμό στο στυλ. Για αυτό και η Huawei με τη νέα της φιλοσοφία του Fashion Forward εισήγαγε σχέδια υψηλών προδιαγραφών στα νέα wearable προϊόντα της, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ μόδας και τεχνολογίας.

Fit is the new Black: Μια νέα εποχή υγείας και ευεξίας

Η μοντέρνα ζωή δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα ρούχα, παπούτσια και τα αξεσουάρ που φοράμε, αλλά και στην υγεία και τη φυσική κατάσταση που επιδιώκουμε. Ξεκινήστε τη μεταμόρφωσή σας για το νέο έτος και πετύχετε τους στόχους υγείας και φυσικής κατάστασης με τη δύναμη της νέας τεχνολογίας – με προσωπικό βοηθό ένα από τα νέα έξυπνα smartwatches της Huawei που εστιάζουν στη μόδα.

Τα HUAWEI WATCH GT4 μπορεί να ενσωματώνουν την αισθητική των παραδοσιακών ρολογιών και την απέριττη ομορφιά ενός fashion item αλλά στην πραγματικότητα είναι smartwatches με προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και φυσικής κατάστασης.

Χαρίστε στην αγαπημένη σας το πιο λαμπερό χριστουγεννιάτικο δώρο – το νέο stylish smartwatch HUAWEI WATCH GT4 41mm (White Leather Strap & Milanese Strap) μαζί με ένα μοναδικό κόσμημα από την Doukissa Nomikou Collection, την συλλογή κοσμημάτων της Δούκισσας Νομικού!

Τα χαρακτηριστικά του HUAWEI WATCH GT4 προωθούν μια ολιστική ισορροπία μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας, με μια αναβαθμισμένη και ακριβής τεχνολογία παρακολούθησης καρδιάκής λειτουργίας TruSeenTM 5.5+, καθώς και λειτουργίες διαχείρισης ύπνου και άγχους. Προσθέτει επίσης ένα νέο θερμιδικό ιχνηλάτη, την λειτουργία Stay Fit, για χρήστες που χρειάζονται έναν πιο ακριβή τρόπο παρακολούθησης των θερμιδικών δαπανών τους, είτε πρόκειται για το «χτίσιμο» μυών είτε για τη διατήρηση του σώματός τους σε φόρμα.

Αποκτήστε για τον εαυτό σας ή χαρίστε στον αγαπημένο σας το νέο HUAWEI WATCH GT4 46mm (Black Strap, Woven Strap & Stainless Steel Strap) με δώρο το HUAWEI Band 8.

Για τους χρήστες που θέλουν να ανεβάσουν τους στόχους της φυσικής κατάστασης σε ένα νέο επίπεδο, το HUAWEI WATCH ULTIMATE προσθέτει περισσότερες επαγγελματικές αθλητικές λειτουργίες και προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης υγείας. Ο προηγμένος καταδυτικός υπολογιστής και η αντοχή στο νερό 10ATM το καθιστούν ιδανικό σύντροφο για δύτες, συμπυκνώνοντας πολύπλοκο εξοπλισμό σε μια ενιαία έξυπνη συσκευή για στατιστικά στοιχεία κατάδυσης – είτε πρόκειται για τεχνική αυτόνομη κατάδυση είτε για ελεύθερη κατάδυση. Οι χρήστες που απολαμβάνουν την πεζοπορία, την ορειβασία και τις συχνές περιπέτειες στην άγρια φύση μπορούν επίσης να απολαύσουν τη λειτουργία αποστολής του HUAWEI WATCH ULTIMATE, η οποία εξοπλίζει τους χρήστες με τα εργαλεία που απαιτούνται για να διασχίσουν αχαρτογράφητα εδάφη, όπως ένα εξαιρετικά ακριβές GNSS tracker και συστήματα προειδοποίησης ακραίων καιρικών συνθηκών.

Αποκτήστε το HUAWEI WATCH ULTIMATE στην εκδοχή Voyage Blue & Expedition Black, με δώρο τα HUAWEI FreeBuds 5.

Για όσους αναζητούν εκλεπτυσμένο στυλ και υψηλή τεχνολογία σε προσιτές τιμές, υπάρχει το HUAWEI WATCH GT3. Ένα ρολόι που αναδεικνύει την απλότητα σε αριστούργημα κομψότητας και κορυφαίων καινοτόμων χαρακτηριστικών και λειτουργιών, προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ακριβή παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και μέτρησης καρδιακού ρυθμού.

Στα Jingle Deals θα βρείτε τα HUAWEI WATCH GT3 Active & HUAWEI WATCH GT3 Elegant White

Η Huawei προσφέρει στα Jingle Deals και το WATCH FIT 2 στην έκδοση Silicone Strap. Ένα ρολόι ειδικά σχεδιασμένο για νέους που αγαπούν την τεχνολογία και τη μόδα και συνδυάζει κορυφαία χαρακτηριστικά φυσικής κατάστασης και υγείας με μια πληθώρα επιλογών σε χρώματα και προσόψεις, Στις χριστουγεννιάτικες προσφορές, βρίσκεται και το WATCH Fit SE, το οποίο είναι ιδανικό για όσους αναζητούν ένα ρολόι που να ταιριάζει τόσο με σπορ όσο και με casual ένδυση, το οποίο διαθέτει μοντέρνο design, ισχυρή μπαταρία που μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη μέρα με φόρτιση μόλις 5 λεπτών, υποστήριξη για 12 είδη προπόνησης και 44 ασκήσεις, 24ωρη παρακολούθηση υγείας και πολλαπλές λειτουργίες που θα βοηθήσουν στο να οργανώσετε άψογα την ημέρα σας.

Ακόμα, όσοι αναζητούν λεπτή και ελαφριά σχεδίαση, ανθεκτικότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής δυο εβδομάδων, αναβαθμισμένη επιστημονική παρακολούθηση ύπνου και 100 διαφορετικούς τρόπους άσκησης, θα βρουν το πανάλαφρο, μόλις 14 γραμμαρίων, HUAWEI Band 8, σε μοναδική τιμή!

Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας σε όλες τις πτυχές της ζωής

Κάθε άτομο κρύβει έναν εσωτερικό καλλιτέχνη. Είτε πρόκειται για γραφή, σχέδιο, χορό, φωτογραφία ή μουσική, κάθε άτομο αξίζει μια δημιουργική διέξοδο για να εκφράσει τον εσωτερικό του εαυτό και να ασκήσει το δώρο της φαντασίας. Ευτυχώς, η τεχνολογία παρέχει τώρα μια προσβασιμότητα για δημιουργία, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κάνουμε τέχνη από οποιοδήποτε επίπεδο βρισκόμαστε. Τη νέα χρονιά, προκαλέστε τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο να απελευθερώσει τον εσωτερικό του καλλιτέχνη με αυτά τα προϊόντα.

Το νέο κορυφαίο smartphone της HUAWEI P60 Pro με την Ultra Lighting Telephoto Camera, μεταμορφώνει την εμπειρία της φωτογραφίας μέσω της τέχνης του φωτός, επεκτείνοντας τις δημιουργικές δυνατότητες που μπορούν να εξερευνήσουν οι χρήστες κατά τη λήψη φωτογραφιών, ειδικά στη λειτουργία Super Moon.

Μοναδικά Jingle Deals από την Huawei

Φέτος απολαύστε όλα τα Jingle Deals της Huawei, τα οποία προσφέρονται από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της και αφορούν το νέο stylish smartwatch HUAWEI WATCH GT4 41mm (White Leather Strap & Milanese Strap) μαζί με ένα μοναδικό κόσμημα από την Doukissa Nomikou Collection αλλά και smartphone και wearables με όφελος έως και 30% για αυτήν την εορταστική περίοδο!

