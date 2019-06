Νεϊμάρ: Τι αναφέρει για την καταγγελία βιασμού της η κοπέλα που τον κατηγορεί

Ένα από τα πρόσωπα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, είναι ο Νεϊμάρ. Τα διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται με τον Βραζιλιάνο άσο, καθώς ένα μοντέλο από τη χώρα του προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του και τον κατηγορεί πως την κακοποίησε σεξουαλικά σε ξενοδοχείο του Παρισιού.

Η άβολη θέση στην οποία βρέθηκε ο Βραζιλιάνος διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε όμως ακόμα πιο δύσκολη αργά το βράδυ της Τετάρτης, αφού μία ώρα περίπου πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μέρος σε φιλικό της «σελεσάο» κόντρα στο Κατάρ, κυκλοφόρησε και η τηλεοπτική συνέντευξη της Νατζίλα Τριντάντε Μέντες ντε Σόουζα, η οποία αναφέρεται σε πτυχές του περιστατικού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Conexao Reporter» του SBT, η 26χρονη εξήγησε τους λόγους που την έκαναν να δεχτεί να ταξιδέψει στη Γαλλία για να συναντήσει τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν και πώς οι ερωτικές τους περιπτύξεις στο δωμάτιο που ο ίδιος της είχε κλείσει, πήραν άσχημη τροπή, όταν η ίδια αρνήθηκε να συνευρεθούν σεξουαλικώς χωρίς προφυλακτικό.

«Ήταν επίθεση μαζί με βιασμό», δήλωσε αρχικά το μοντέλο, που παραδέχτηκε ότι της άρεσε αρχικά ο Νεϊμάρ και ήθελε να συνευρεθεί μαζί του, με τον δημοφιλή ποδοσφαιριστή να πληρώνει μάλιστα τα έξοδα για να μπει σε αεροπλάνο και να ταξιδέψει από την Βραζιλία έως τη γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί, ωστόσο, ένα σκηνικό που φάνταζε ειδυλλιακό, μετατράπηκε σε δραματικό.

«Τον ρώτησα αν είχε φέρει μαζί του προφυλακτικό και είπε “όχι”. Έτσι του είπα ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα μεταξύ μας. Δεν με άκουσε και προχώρησε στην πράξη. Του είπα "Σταμάτα, σταμάτα!". Εκείνος δεν μιλούσε, απλά έκανε ό,τι έκανε».

«Ήταν επιθετικός, εντελώς διαφορετικός από το αγόρι που γνώρισα μέσω των μηνυμάτων. Από τη στιγμή που ήθελα να είμαι μαζί του είπα “OK, θα προσπαθήσω να διαχειριστώ την κατάσταση”. Μετά από κάποια φιλιά και αγκαλιές άρχισε να με χτυπάει...», τόνισε εκείνη μέσω της συνέντευξής της.

Και πρόσθεσε: «Μετά άρχισε να με πληγώνει πολύ και του ζήτησα να σταματήσει επειδή πονούσα». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Νεϊμάρ της ζήτησε συγγνώμη, όμως συνέχισε να την χτυπάει κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Βραζιιάνα, το όλο σκηνικό έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας στις 15 Μαΐου, με εκείνη και τον ποδοσφαιριστή να δίνουν το ραντεβού μετά από μηνύματα που αντάλλαξαν μέσω social media.

Ο 27χρονος άσος, που έχει παραδεχτεί ότι συνάντησε την καταγγέλλουσα στη Γαλλία, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Νατζίλα Τριντάντε Μέντες ντε Σόουζα. Μάλιστα, οι Αρχές της χώρας τον έχουν βάλει στο «μικροσκόπιό» τους, για το γεγονός ότι δημοσιοποίησε τα μηνύματα και τις φωτογραφίες που του είχε στείλει η κοπέλα κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής τους επαφής. Κάτι που μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μπορεί να τιμωρηθεί με 1 έως 5 έτη κάθειρξης.

Ο Νεϊμάρ δημοσίευσε το υλικό αυτό για να αποδείξει ότι η σχέση του με τη συμπατριώτισσά του ήταν συναινετική, κάτι που ωστόσο δεν αρνήθηκε ούτε η ίδια στη συνέντευξή της. «Ανταλλάζαμε μηνύματα στο Instagram και με ρώτησε πότε μπορώ να πάω στο Παρίσι. Του απάντησα ότι μπορώ ακόμη και τώρα, αλλά δεν έχω λεφτά. Μου είπε ότι θα αναλάμβανε εκείνος τα έξοδα», όπως και έγινε. Ωστόσο, η ιστορία αυτή πήρε μια πολύ διαφορετική τροπή από ένα όμορφο ρομάντζο.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα βγήκε και ένα βίντεο που δείχνει τους δύο να τσακώνονται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, λίγη ώρα αφότου έπεσαν στο κρεβάτι με τα ρούχα τους.

BREAKING: The woman (Najila Trindade, 26) who accused Neymar of rape had set up a camera to record BEFORE Neymar came to the room the 2nd day. And its ever so clear that she is actually attacking him first, apparently out of the blue. pic.twitter.com/qyVek4THDr

— André Noruega (@AndreOstgaard) June 6, 2019