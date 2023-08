PESADO: Benavente castigado com descida, desclassificação do campeonato distrital de Santarém 22-23 e multa de 300€, por perder 0-60 contra o Mação, que foi campeão.



Benavente jogou com 3 atletas: 1 guardião e 2 futsalistas de campo nesse jogo em maio.pic.twitter.com/NEpiO8lfS3