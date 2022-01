Αποφασισμένος να προχωρήσει σε αλλαγές στο ιταλικό ποδόσφαιρο και να καθιερώσει τη διεξαγωγή των πλέι οφ στη Serie A είναι ο Γκαμπριέλε Γκραβίνα, πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αφού όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει το πλάνο του αλλά με νέες δηλώσεις του ότι ήρθε η ώρα για να γίνει αυτή η αλλαγή, φέρνοντας σαν παράδειγμα τις μικρότερες κατηγορίες και συγκεκριμένα τις Serie B και Lega Pro.

Τα πλέι οφ είναι μια τακτική που δεν ακολουθεί κανένα από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Αυτό, τουλάχιστον, θέλει ο Γκραβίνα, πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αφού επιμένει για αλλαγές στη Serie A.

«Τα play off; Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσουμε. Είναι μεγάλη αλλαγή, σίγουρα, αλλά δεν πρέπει να μας τρομάζει. Τη δεκαετία του ’90, για παράδειγμα, κανείς δεν πίστευε στους τρεις βαθμούς για τη νίκη. Καθιερώθηκε όμως. Και λειτούργησε μια χαρά. Ετσι μπορεί να συμβεί και με τα play off, τα οποία βλέπουμε κάθε χρόνο σε Lega Pro και Serie B. Και είναι μια εγγύηση για επιτυχία, είναι εγγύηση για το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος. Θα ήταν λάθος να μην τα δοκιμάσουμε τα play off στη Serie A, χωρίς να ακυρώνουμε φυσικά τη βαθμολογία της κάθε ομάδας», ήταν τα λόγια του.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε κάτι τέτοιο ο Γκραβίνα, αφού η ιδέα των πλέι οφ τού ήρθε το καλοκαίρι του 2020, όταν έπρεπε να διεξαχθούν πολλές αγωνιστικές σε μικρό χρονικό διάστημα, έπειτα από τη διακοπή μηνών λόγω της πανδημίας.