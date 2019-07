Οι οπαδοί που συνεπλάκησαν με αυτούς της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ ισοπέδωσαν μια πόλη στη Σλοβακία

Τα πρώτα παιχνίδια του 1ου προκριματικού γύρου στο Europa League διεξάγονται σήμερα, με το ξύλο να κάνει πρεμιέρα για τη σεζόν 2019-20 μαζί με τη διοργάνωση. Μόνο που την πλήρωσε η Μπρατισλάβα, ενώ στα επεισόδια δεν είχαν καμία ανάμειξη Σλοβάκοι.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αγωνίζεται στη σλοβακική πρωτεύουσα η γηπεδούχους Ρουζομπέροκ, με αντίπαλό τη Λέφσκι Σόφιας. Οι ultras της βουλγαρικής ομάδας έδωσαν ραντεβού για μάχη με αυτούς της Κρακόβια (υποψήφια αντίπαλος του Ατρομητου) και του Αγιαξ, οι οποίοι είχαν μετατρέψει σε πεδίο μάχης την Αθήνα και το ΟΑΚΑ, στο περσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αίαντα για τους ομίλους του Champions League, όντας... προσκεκλημένοι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Πολωνοί και Ολλανδοί από τη μια μεριά, που είναι αδελφοποιημένοι, και Βούλγαροι από την άλλη, μετέτρεψαν την Μπρατισλάβα σε... εμπόλεμη ζώνη, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει 51 οπαδούς της Λέφσκι, 41 της Κρακόβια, 15 του Άγιαξ, ενώ 17 από όσους συμμετείχαν στα επεισόδια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το πιο σουρεάλ στο όλο σκηνικό, είναι ότι στο βίντεο που έχει απαθανατίσει τα επεισόδια, ακούγεται χαλαρή μουσική, τη στιγμή που ένας χώρος εστίασης γίνεται σμπαράλια από τη μανία των ultras που σπάνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Ολλανδοί δεν υπέστησαν καμία τιμωρία για τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ, παρότι έγινε ναζιστικός χαιρετισμός από την πλευρά των υποστηρικτών τους και ενώ η UEFA φημίζεται για την πολιτική «μηδενικής ανοχής» σε ξενοφοβικές, ρατσιστικές και φασιστικές συμπεριφορές.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια στην Μπρατισλάβα:

Surreal video footage of last night's clashes between fans of Levski and Cracovia, allegedly joined by Ajax ultras, in the old town of Bratislava (especially with that music background). Looks like a civil war... pic.twitter.com/DYFKza4L62

— mshumanov (@shumansko) July 11, 2019