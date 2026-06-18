Οι Μαϊάμι Χιτ είναι η ομάδα που δείχνει να θέλει περισσότερο από όλες τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν έχουν κάνει ακόμη όμως την πρόταση που θα πείσει τους Μιλγουόκι Μπακς να τον παραχωρήσουν.

Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι ένα από τα θέματα συζήτησης στο NBA είναι το μέλλον του Greek Freak και λίγες μέρες μετά τα ρεπορτάζ για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς, ο έγκυρος Μπράιαν Γουίντχιορστ μιλώντας στο ESPN αναφέρθηκε στην κατάσταση και στο ενδιαφέρον των Μαϊάμι Χιτ.

«Μέχρι στιγμής, από όσα μου έχουν πει, οι Μπακς δεν έχουν λάβει ακόμη μια προσφορά που να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που πλησιάζει κάπως σε αυτό που συνέβη στην προθεσμία των ανταλλαγών (trade deadline) τον περασμένο Φεβρουάριο», είπε αρχικά και συνέχισε.

«Και ενώ υπάρχει αυτή η προθεσμία του draft, και μου έχουν πει ότι σκοπεύουν να προσπαθήσουν να τον ανταλλάξουν μέχρι το draft, υπάρχει κάποιο ποσοστό πιθανότητας, να μην βρουν τη συμφωνία που τους αρέσει. Το Μαϊάμι είναι η ομάδα που είναι η πιο επιθετική, νομίζω, στην προσπάθειά της να τον αποκτήσει, αλλά έχουν επτά ή οκτώ διαφορετικά κομμάτια που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν, κανένα από αυτά που θεωρώ εξαιρετικά premium, και νομίζω ότι οι Μπακς πιθανότατα τα θέλουν όλα».