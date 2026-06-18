Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με τις εξελίξεις να ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη ημέρα και τον Μαρίνο Πούσιτς να βρίσκεται προ των πυλών της τεχνικής ηγεσίας του «Δικεφάλου».

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε οριστικά, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός απέστειλε την Τετάρτη (18/6) υπογεγραμμένο το συμφωνητικό λύσης της συνεργασίας τους, αφού είχε προηγηθεί η διαδικασία επικύρωσης της υπογραφής του.

Έτσι, πέφτει η αυλαία σε μία σχέση που, μέσα από δύο διαφορετικές θητείες, διήρκεσε συνολικά επτά χρόνια και συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου. Υπό την καθοδήγηση του Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντικές διακρίσεις και κατέγραψε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της σύγχρονης εποχής του, με τον Ρουμάνο να αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην Τούμπα.

Πλέον, στον «ασπρόμαυρο» οργανισμό στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μέρα, με τον Μαρίνο Πούσιτς να βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει τα ηνία της ομάδας.