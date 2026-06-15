Ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 22χρονος Σουηδοβόσνιος στόπερ αγωνίζεται στη νορβηγική Σάντεφιορντ και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων».

Γεννημένος στη Στοκχόλμη και με ρίζες από τη Βοσνία, ο υψηλόσωμος αμυντικός (1,91 μ.) έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Σουηδίας, ακολουθώντας μια πορεία που ξεκίνησε από τα σκανδιναβικά αναπτυξιακά τμήματα. Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Ντζούρσχολμ, Στόκσουντ, Φρέι Τάμπι και Μπρομαποϊκάρνα, ενώ στη συνέχεια απέκτησε εμπειρίες τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Λέτσε.

Από το 2025 ανήκει στη Σάντεφιορντ, με την οποία δεσμεύεται συμβολαιακά έως το 2028. Έχει καθιερωθεί ως βασικό μέλος της ομάδας, μετρώντας συνολικά 39 συμμετοχές, δύο γκολ και τρεις ασίστ. Την τρέχουσα διετία 2025-26 έχει καταγράψει 10 εμφανίσεις, μοιράζοντας μία ασίστ.