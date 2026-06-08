Ο Ολυμπιακός και ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχουν έρθει σε συμφωνία με τον σύλλογο της Λανς ωστόσο προκύπτει… αναμονή στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του σύμφωνα με τους Γάλλους.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν πρόκειται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Λανς για την πώληση του Γάλλου στόπερ, όπως ανέφεραν σχετικά και τα γαλλικά δημοσιεύματα. Προς ώρας όμως και σύμφωνα με το «Foot Mercato» έχει μπει… πάγος στην ολοκλήρωση του deal.

Ο λόγος έχει να κάνει με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο έμπειρος στόπερ ήταν ένας παίκτης που ήθελε το προηγούμενο καθεστώς στον πάγκο. Τώρα και εν αναμονή της έλευσης του νέου προπονητή, αυτός θα κρίνει το εάν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή ή όχι.