Μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ είναι και πάλι Κυπελλούχος Ελλάδος, με τον Μιχάλη Μπούση να βλέπει τους κόπους του να δικαιώνονται από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του συλλόγου.

Ο «ισχυρός άνδρας» των Κρητικών χάρηκε με την καρδιά του την τεράστια επιτυχία του συλλόγου και έριξε και έναν χορό στο αεροδρόμιο πριν από την πτήση της επιστροφής του ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, χόρεψε υπό τους ήχους του «νύχτα ξελογιάστρα» του Βασίλη Καρρά μαζί με το τρόπαιό του Κυπέλλου, ενώ τον ακολούθησαν τόσο ο πατέρας του, Δημήτρης Μπούσης, όσο και ο Ταξιάρχης Φούντας.