Με τον Κέντρικ Ναν κανονικά στην 12άδα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

O Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες (16/04) λόγω ενός μυϊκού σπασμού στην πλάτη, κρίθηκε έτοιμος και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το αποψινό ματς.

Αντίθετα, εκτός 12άδας έμειναν οι Μάριους Γκριγκόνις, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στην αποψινή αναμέτρηση.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού είναι: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.