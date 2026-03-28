Φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Νιγηρία στην Τουρκία έδωσε το Ιράν με του Νιγηριανούς να παίρνουν τη νίκη με 2-1.

Ωστόσο αυτό που ξεχώρισε από την αναμέτρηση ήταν η κίνηση των Ιρανών διεθνών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές του Ιράν εμφανίστηκαν με σχολικές τσάντες στα χέρια στη μνήμη των 175 μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παράλληλα φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τα νεαρά κορίτσι.

بحقائب الظهر وسواعد الحداد.. لاعبو إيران يكتبون أروع صور الوفاء لأطفال ميناب



تجسَّدت في حضورهم حاملين حقائب الظهر، وفاءً لذكرى أطفال ميناب الأبرياء، وأدائهم النشيد الوطني الإيراني وهم يرتدون شارات الحداد السوداء. pic.twitter.com/hphH5Gtc1d — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 27, 2026

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το γκολ για το Ιράν σημείωσε στο 67ο λεπτό ο Μεχντί Ταρέμι με γυριστό σουτ και μείωσε το σκορ για τους Ιρανούς στο τελικό 2-1.