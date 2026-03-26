Ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα βρέθηκε απέναντι στον Ρίο Φέρντιναντ για μια συνέντευξη που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Υπήρχε ποδόσφαιρο, αναμνήσεις και μια πληγή που παραμένει ανοιχτή. Όταν όμως ακούστηκε το όνομα του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο τόνος άλλαξε αμέσως. Ο Μπατιστούτα ήταν σαφής: «Πέθανε μόνος. Κανείς δεν ήταν δίπλα του. Πέθανε σαν σκυλί».

Δεν έκρυψε τα συναισθήματά του. Κοίταξε πίσω, αλλά και μέσα του. «Κατηγόρησα και τον εαυτό μου», παραδέχθηκε, «γιατί ίσως θα μπορούσα να είμαι ένας από εκείνους που θα τον στήριζαν όταν το είχε ανάγκη».

🇦🇷⚠️🗣️ Atención a esta cruda reflexión de Gabriel Batistuta sobre la muerte de Diego Maradona, en charla con Rio Ferdinand:



"Es una lástima porque fue una gran persona. Murió solo, nadie estuvo con él. Murió como un perro.



No hicimos mucho por él, para protegerlo. Es algo que…

Λόγια βαριά, που πληγώνουν, αλλά που αποτυπώνουν μια κοινή αίσθηση ενοχής. «Δεν έφταιγε κανείς», διευκρίνισε, προτού περιγράψει ένα περιβάλλον χωρίς όρια: «Κανείς δεν του έλεγε όχι όταν ήταν νέος. Όλα ήταν επιτρεπτά. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος».

Η συνέντευξη, που προβλήθηκε στη σειρά «Rio Ferdinand Presents» στο YouTube, ξεκίνησε με έναν διαφορετικό τόνο. Το κλασικό δίλημμα στην Αργεντινή: Μέσι ή Μαραντόνα. Ο «Μπατιγκόλ» δεν απέφυγε την ερώτηση: «Ο Ντιέγκο και ο Λιονέλ είναι τελείως διαφορετικοί. Ο Μέσι έχει πετύχει 1.000 γκολ, ο Μαραντόνα 200. Ο Μέσι είναι πιο ήρεμος χαρακτήρας, ο Μαραντόνα ήταν διαφορετικός».

Και κατέληξε δίχως περιστροφές: «Ο Μαραντόνα ήταν και παραμένει ο καλύτερος, γιατί μπορούσε να παίξει με κάθε τρόπο, να ελέγχει διαιτητές, αντιπάλους, να κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Μέσι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά δεν έχει το ίδιο χάρισμα».

Στις αναμνήσεις του, ο Μπατιστούτα γύρισε και στη δική του ιστορία με τον Μαραντόνα. Από την αφίσα στο δωμάτιό του όταν ακόμα δεν ήταν καν φαν του ποδοσφαίρου, μέχρι το άλμα να μοιραστεί τα ίδια αποδυτήρια μαζί του. Και το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ του 1994, με τρία γκολ απέναντι στην εθνική μας ομάδα, την ημέρα που ο Ντιέγκο σημείωνε το τελευταίο του τέρμα με την Αργεντινή.

Στη συνέντευξη δεν παρέλειψε να αγγίξει και τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο. Τον συνεχή πόνο που τον βασάνιζε για χρόνια, την επέμβαση στον αστράγαλο το 2019, και τη φράση που τα λέει όλα: «Απλώς κόψτε το πόδι».

«Δεν ήθελα άλλο πόνο, ποτέ ξανά. Δεν έχει σημασία αν έχεις δύο πόδια ή δύο προσθετικά. Δεν ήθελα πόνο. Όλα για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε τόσα πολλά, αλλά μου πήρε και πάρα πολλά», κατέληξε.