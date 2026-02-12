Στις Βρυξέλλες θα γίνει το απόγευμα (19:00) της Πέμπτης η κλήρωση της φασης των ομίλων του Nations League 26-27 με την Ελλάδα να συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A μετά τις δυο διαδοχικές ανόδους.

Για την κλήρωση αυτή της Εθνικής μας για την League A του Nations League θα υπάρχει ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας θα παραστούν ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη ενώ στο Βέλγιο βρίσκονται επίσης ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς καθώς και οι δύο τεχνικοί διευθυντές, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.