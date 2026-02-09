Ο τενίστας Νικολάς Μεχία συνοδεύτηκε εκτός γηπέδου από την αστυνομία καθώς ο πανηγυρισμός του εξόργισε τους οπαδούς, που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ο Νίκολας Μεχία από την Κολομβία αντιμετώπισε την Κυριακή (08/02) τον Μαροκινό Ρέντα Μπενάνι, με ζητούμενο ένα εισιτήριο στα Play Offs του πρώτου ομίλου του τουρνουά τένις του Davis Cup. Ο αγώνας που έγινε στην Καζαμπλάνκα, είχε φουλ ένταση που έγινε διακριτή τόσο στις κερκίδες όσο και στο γήπεδο, καθώς κάθε φορά που ο Κολομβιανός αθλητής ετοιμαζόταν να σερβίρει, αποδοκιμαζόταν έντονα από την εξέδρα των γηπεδούχων.

Ο Μεχία ολοκλήρωσε τον αγώνα νικώντας με 2-1 στα σετ (6-1, 4-6, 6-2) και χαρίζοντας στην Κολομβία μια συνολική νίκη με 3-1 και εξασφαλίζοντας την θέση της στα Play Offs του Παγκοσμίου Ομίλου Ι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Έπειτα από το τέλος του αγώνα ο 25χρόνος τενίστας, θέλοντας να απαντήσει στις αποδοκιμασίες των οπαδών, πανηγύρισε έντονα και με τρόπο που προκαλούσε βάζοντας το δάχτυλό του στα χείλη του και κάνοντας μία χειρονομία σιωπής προς τις κερκίδες, η οποία εκνεύρισε αρκετά – και – τον πάγκο των αντιπάλων του.

Η ένταση έγινε ακόμα πιο μεγάλη με λεκτικές αψιμαχίες μεταξύ των δύο ομάδων αλλά και ένταση και με την εξέδρα και με φιλάθλους να πετούν μπουκάλια προς την μεριά του Μεχία και της υπόλοιπης κολομβιανής αποστολής. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να βάλουν την αστυνομία να συνοδεύσει την κολομβιανή αντιπροσωπεία στο ξενοδοχείο της, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά και η σωματική της ακεραιότητα. Το ίδιο φυσικά έγινε και με τον Μεχία.